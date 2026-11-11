Siemens Energy will Mehrheit an Sparte Transformation of Industry abgeben

Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy treibt die Überlegungen für einen Teilverkauf der Sparte Transformation of ‌Industry voran. Ab dem Frühjahr wolle der Konzern so weit sein, ⁠Gespräche ⁠mit Investoren zu führen, sagte Vorstandschef Christian Bruch am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Der Prozess werde aber dauern. ‌Auch ein Börsengang sei ‌nicht ausgeschlossen. Zudem wolle Siemens Energy einen großen Anteil behalten.

Er ⁠gehe von einem Anteil deutlich höher ‌als 20 Prozent ⁠aus. "Wir kommunizieren intern immer so dicker Daumen 40 Prozent." Die Sparte mit 17.000 Mitarbeitern stellt ‌unter ⁠anderem Dampfturbinen, Kompressoren und ⁠Anlagen für die Wasserstoffproduktion her. Kunden sind Unternehmen der energieintensiven Industrie, die sich klimaschonender aufstellen wollen.