Singulus-Aktienkurs verdoppelt sich binnen eines Tages

Die Aktie von Singulus Technologies hat ihren Wert binnen eines Tages fast verdoppelt. Am Mittwoch stieg der Kurs zuletzt bis auf 24,50 Euro. Am Dienstag hatte es noch bei 12,70 Euro geschlossen, das Plus liegt damit bei knapp 93 Prozent. Der Börsenwert des Unternehmens klettert so auf rund 158 Millionen Euro. Auslöser ist eine Kooperation mit SpaceX: Das Unternehmen aus Kahl am Main baut für Elon Musks Konzern eine Produktionslinie für Solarzellen.

Der Auftrag ist Teil einer strategischen Partnerschaft. Singulus plant, SpaceX in Zukunft weitere Linien zu liefern. Die erste Anlage soll im ersten Halbjahr 2027 kommen. Danach soll die Produktion so wachsen, dass Fertigungsausrüstung für mehr als 100 Gigawatt bereitsteht. SpaceX treibt damit die Satellitenfertigung in Bastrop im US-Bundesstaat Texas voran.

Die beiden Unternehmen arbeiten seit März 2026 strategisch zusammen. SpaceX hatte Singulus bereits damals in erheblichem Umfang Geld zur Verfügung gestellt. Im Oktober folgten weitere Mittel über ein nachrangiges, besichertes Darlehen. Das hatte Singulus im Oktober bekanntgegeben und sich so 23 Millionen Euro Kapital beschafft.

1.800 Prozent Kursplus seit Jahresanfang

Singulus entwickelt und baut Maschinen und Anlagen, mit denen sich hauchdünne Schichten auftragen und Oberflächen behandeln lassen. Die Technik kommt weltweit in vielen Branchen zum Einsatz: in der Photovoltaik und der Halbleiterindustrie, in der Medizintechnik und bei Verpackungen, in der Glas- und Autoindustrie sowie in den Märkten für Batterien und Wasserstoff.

Das Unternehmen ist seit 1997 börsennotiert. Die Aktie erreichte im Zuge der Neue-Markt-Euphorie im Jahr 2000 Kurse von (auf die heutige Aktienanzahl umgerechnet) über 7.000 Euro. Seither hat ein dramatischer Abwärtstrend eingesetzt. Noch zu Beginn des laufenden Jahres lag der Kurs bei lediglich 1,34 Euro. Nach dem jüngsten Kursanstieg kann Singulus aber nun ein Plus von fast 1.800 Prozent vorweisen.