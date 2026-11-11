Spanische Aufsicht leitet Untersuchung gegen TikTok ein

Madrid, ⁠11. Nov (Reuters) - Spaniens Datenschutzbehörde hat wegen des Vorwurfs der Verbreitung von Material über sexuellen Kindesmissbrauch Ermittlungen gegen die Social-Media-Plattform TikTok eingeleitet. Das teilte die ‌Datenschutzbehörde AEPD am Mittwoch mit. Auslöser der Untersuchung ist ein Bericht der spanischen Online-Publikation Maldita.es, ⁠die ⁠1183 explizite Beiträge auf der vor allem bei Jugendlichen beliebten Kurz-Video-App dokumentiert hatte. Die Behörde lehnte jedoch die Forderung der Regierung in Madrid ab, die App landesweit vorübergehend zu ‌sperren. Stattdessen setze sie auf ‌Maßnahmen, die auf bestimmte Inhalte abzielten, teilte AEPD weiter mit.

Unabhängig davon wies der spanische Generalstaatsanwalt die ⁠für Cyberkriminalität zuständige Staatsanwaltschaft an, mögliche Straftaten im ‌Zusammenhang mit der Herstellung ⁠und Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen von Kindern auf TikTok zu untersuchen. Eine Stellungnahme von TikTok, das zum chinesischen ByteDance-Konzern gehört, lag ‌zunächst nicht vor.

Die ⁠AEPD wies darauf hin, dass ⁠in Europa die irische Datenschutzkommission federführend für TikTok zuständig sei. Dies schränke die eigenen Befugnisse ein. Man werde jedoch Informationen mit den irischen Behörden und der EU-Kommission austauschen.

(Bericht von Mireia Merino and Emma Pinedo, geschrieben von Ralf BanserRedigiert von Scot W. StevensonBei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)