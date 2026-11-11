Starker Energiehandel auch im dritten Quartal: RWE schlägt Erwartungen

dpa-AFX · Uhr
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ESSEN (dpa-AFX) - Das starke Abschneiden beim Handel mit Energie hat sich bei RWE im dritten Quartal fortgesetzt und wird den Energiekonzern auch auf Jahressicht insgesamt anschieben. Die Ergebnisse 2026 dürften sich im oberen Bereich der genannten Bandbreiten bewegen, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Essen mit. In den ersten neun Monaten übertraf RWE die Erwartungen der vom Unternehmen befragten Analysten in dem Geschäftsbereich. In der Folge fiel auch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) überraschend stark aus: Es stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über ein Drittel auf fast 4,6 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn verbesserte sich sogar um mehr als 40 Prozent auf gut 1,8 Milliarden Euro./lew/stk

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