Studie: Deutschland bei Klimatechnik-Exporten auf Platz zwei

Berlin, 11. ⁠Nov (Reuters) - Deutschland gehört einer Studie zufolge zu den weltweit führenden Exporteuren von Klimaschutztechnologien und könnte vom rasanten Wachstum des Marktes profitieren. Mit einem Anteil von zehn Prozent an den weltweiten Ausfuhren liegt Deutschland auf Platz zwei hinter ‌China mit 26 Prozent, wie aus einer am Mittwoch zur Weltklimakonferenz in Antalya vorgestellten Untersuchung der Förderbank KfW und der Beratungsgesellschaft Deloitte hervorgeht. ⁠Zu den ⁠erfassten Gütern zählen unter anderem Solaranlagen, Windkrafttechnik, Batteriespeicher, Wärmepumpen sowie Elektro- und Hybridautos. Der weltweite Handel mit diesen Produkten sei zwischen 2017 und 2025 durchschnittlich um acht Prozent jährlich und damit deutlich schneller gewachsen als der gesamte Warenhandel mit 4,7 Prozent.

"Klimatechnologien bieten Deutschland enorme Chancen", erklärte KfW-Chef ‌Stefan Wintels. "Klimaschutz ist weit mehr als Umweltpolitik, ‌sondern mittlerweile auch Industrie-, Handels- und Standortpolitik." Insgesamt erreichte der weltweite Handel mit Umwelt- und Klimatechnologien 2025 demnach einen Wert von 2,8 Billionen Dollar. Dies entsprach ⁠11,4 Prozent des gesamten Warenhandels.

Allerdings wächst die Konkurrenz aus China. Bei Exporten ‌klimafreundlicher Verkehrstechnik hat die Volksrepublik Deutschland den ⁠Hochrechnungen der Studie zufolge inzwischen als weltgrößten Anbieter abgelöst. China kam 2025 auf einen Anteil von 18 Prozent, Deutschland auf 17 Prozent. Von 2020 bis 2023 hatte die Bundesrepublik in diesem Bereich ‌noch an der Spitze gelegen. ⁠Die untersuchte Warengruppe umfasst vor allem ⁠Elektro- und Hybridautos, aber auch Schienenfahrzeuge und Fahrräder.

Zugleich warnen die Autoren vor erheblichen Abhängigkeiten von China. Das Land verfüge über rund 85 Prozent der globalen Fertigungskapazitäten für Batteriezellen und über mehr als 80 Prozent der Kapazitäten entlang der Photovoltaik-Wertschöpfungskette. Ein einmonatiger Ausfall chinesischer Batterieexporte könne nach Berechnungen der Internationalen Energie-Agentur weltweit Produktionsverluste von rund 17 Milliarden Dollar allein in der Elektroautoindustrie verursachen, mehr als die Hälfte davon in der ⁠EU.

(Bericht von Holger Hansen Redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)