Tankrabatt wirkt - Entlastung drückt deutsche Inflation auf 2,8 Prozent

Berlin, 11. Nov (Reuters) - ⁠Der Tankrabatt bremst die hohe Inflation in Deutschland spürbar. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Oktober durchschnittlich nur noch um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch seine frühere Schätzung bestätigte. Rekordhohe Preise für Benzin und Diesel sowie teures Heizöl hatten die Verbraucherpreise im September noch mit 3,3 Prozent so kräftig ‌nach oben getrieben wie seit knapp drei Jahren nicht mehr. "Hauptverantwortlich für die weiter hohe Inflationsrate blieb die Entwicklung der Energiepreise, auch wenn der seit Anfang Oktober wieder eingeführte Tankrabatt die Teuerung etwas gedämpft haben ⁠dürfte", sagte die ⁠Präsidentin des Statistikamtes, Ruth Brand.

Kraftstoffe verteuerten sich im Oktober um 28,9 Prozent zum Vorjahresmonat, Heizöl sogar um 84,5 Prozent. Die Bundesregierung hat Entlastung für Autofahrer auf den Weg gebracht. Seit 1. Oktober gilt bis zum Jahresende ein neuer Tankrabatt - eine Subvention, die bereits im Mai und Juni zum Tragen kam. Das dürfte die Kraftstoffpreise um bis zu 17 Cent je Liter drücken. Ab 2027 soll ein Spritpreisdeckel greifen, den die Koalition ‌von Union und SPD derzeit ausarbeitet.

EIER TEURER - BUTTER BILLIGER

"Der deutliche Rückgang ‌der Rohölpreise seit den Kongresswahlen in den USA könnte im November einen weiteren Rückgang der Inflation bewirken", sagte Silke Tober vom IMK-Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. "Allerdings gibt es beim Dieselpreis infolge von Raffinerieengpässen bisher kaum Entspannung und auch die Großhandelspreise ⁠für Erdgas sind weiter sehr hoch."

Die Energiepreise stiegen im Oktober binnen Jahresfrist insgesamt um 12,2 Prozent, nach 14,9 Prozent ‌im September. Das war das größte Plus seit Februar ⁠2023. Nahrungsmittel kosteten durchschnittlich 0,4 Prozent mehr (September: +0,4 Prozent). Deutlich teurer wurden Eier (+15,4 Prozent), frisches Gemüse einschließlich Kartoffeln (+11,5 Prozent) sowie Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte (+4,5 Prozent). Butter (-18,9 Prozent), Molkereiprodukte (-4,7 Prozent) und frisches Obst (-2,8 Prozent) kosteten weniger als vor Jahresfrist.

PREISMACHT DER FIRMEN LÄSST NACH - KONJUNKTUR NOCH FRAGIL

Die Preise ohne Nahrungsmittel und ‌Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, legten nur noch um ⁠2,1 (September: 2,4) Prozent zu. Für Dienstleistungen wurden 2,5 ⁠Prozent mehr verlangt (September: +2,7 Prozent). "Das ist eine gute Nachricht für Verbraucher", sagte Chefökonom Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank. "Aber aus Sicht der Unternehmen bedeutet dies, dass ihre Preissetzungsmacht gesunken ist und das dürfte im Zusammenhang mit einer immer noch fragilen konjunkturellen Lage stehen."

Von September auf Oktober sanken die Verbraucherpreise insgesamt um 0,2 Prozent. Da die Inflation auch im gesamten Euroraum hoch ist, erwarten viele Volkswirte im Dezember eine weitere Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf 2,75 Prozent. Diese hat ihren Leitzins in diesem Jahr bereits zweimal heraufgesetzt - auf aktuell 2,50 Prozent. Für die EZB dürften die Daten aus Deutschland wegen des Sondereffekts ⁠durch den Tankrabatt keinen Unterschied machen, sagte De la Rubia. "Sie wird bei ihrer Sitzung im Dezember vermutlich gegensteuern und den Zins anheben."

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Sabine Wollrab - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)