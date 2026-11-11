Tarifstreit: IG-Metall-Bezirke beantragen 24-Stunden-Streiks

Frankfurt, 11. Nov (Reuters) - ⁠Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie erhöht die Gewerkschaft IG Metall nach bislang ergebnislosen Verhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber. Die regionalen Tarifkommissionen aller Bezirke der IG Metall beantragten am Mittwoch beim Vorstand der Gewerkschaft, ganztägige Streiks durchführen zu können. An der ersten Welle der bundesweiten Warnstreiks hatten sich bis Montag rund 465.000 Beschäftigte beteiligt. Bei der entscheidenden Verhandlungsrunde am Montag in Düsseldorf gab es trotz eines Vorschlags der ‌IG Metall zu zeitlich befristetem Unterschreiten von Tarifstandards keine Bewegung.

Der IG-Metall-Vorstand wird dafür voraussichtlich am Donnerstag grünes Licht geben. Die 24-stündigen Arbeitsniederlegungen sind die letzte Stufe vor einem unbefristeten Arbeitskampf, den die Gewerkschaft nach einer Urabstimmung in ausgewählten Bezirken einleiten könnte. ⁠Für die eintägige Arbeitsniederlegung ⁠müssen mehr als die Hälfte der Gewerkschaftsmitglieder im jeweiligen Betrieb stimmen. Der bayerische Metall-Arbeitgeberverband vbm kritisierte, die erstmals 2018 genutzten Tagesstreiks seien ein Tabubruch in der Tarifpartnerschaft. "Wir sind fassungslos, wie gleichgültig die IG Metall Bayern die durch die Tagesstreiks entstehenden Schäden in dieser dramatischen Situation in Kauf nimmt", betonte vbm- Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Es entstünden volkswirtschaftliche Schäden in Millionenhöhe.

Die Tarifrunde findet angesichts der Krise in weiten Teilen der Branche, etwa der Autoindustrie und teils auch im Maschinenbau, unter sehr großem Druck statt. Die Gewerkschaft fordert für ‌die bundesweit 3,7 Millionen Beschäftigten von November an fünf Prozent mehr Geld bei ‌einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie Regelungen zur Beschäftigungssicherung. Gut verdienende Unternehmen sollen zudem eine Gewinnbeteiligung bezahlen. Die Arbeitgeber bieten bisher eine Einmalzahlung im Juli 2027 an, die je nach Ertragslage zwischen 500 und 850 Euro liegen würde, bei Unternehmen in der Krise aber auch gestrichen werden kann. ⁠Ab Juli 2028 wollen sie die Tariflöhne um 1,3 Prozent erhöhen. Sie fordern mehr Möglichkeiten, von Tarifverträgen automatisch nach unten abweichen zu ‌können. Die Unternehmen wollen das allerdings mit Betriebsräten aushandeln, das lehnt ⁠die IG Metall ab. Sie befürchtet, dass Betriebsräte durch Drohungen mit Stellenabbau leicht erpressbar sind.

IG METALL: BRAUCHEN MEHR DRUCK

"Das ist ein Generalangriff der Arbeitgeber auf unseren Tarifvertrag", sagte Bayerns IG-Metall-Chef Horst Ott. Die Gewerkschaft habe keine andere Wahl, als die Warnstreiks zu verschärfen. "Mit ihrem Generalangriff auf Beschäftigte und Tarifverträge haben die Arbeitgeber die Belegschaften endgültig gegen sich aufgebracht", ‌erklärte auch der IG-Metall-Bezirksleiter von Berlin-Brandenburg, Jan Otto. "Jetzt werden die Metallerinnen und ⁠Metaller zeigen, dass sie so nicht mit sich umgehen ⁠lassen. Jetzt legen wir die Betriebe rund um die Uhr still."

In den regionalen Verhandlungsrunden hätten die Arbeitgeber ihr unzureichendes Angebot zementiert und forderten zudem die bedarfsweise Streichung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld. "Das Angebot ist nicht verhandlungsfähig. Es bietet keine Sicherheit im Geldbeutel und keine Sicherheit im Job", sagte der IG-Metall-Chef von Nordrhein-Westfalen, Knut Giesler. Die Lasten der Krise würden auf die Beschäftigten abgewälzt. Giesler wollte zusammen mit seiner Amtskollegin Barbara Resch aus Baden-Württemberg als Verhandlungsführer der beiden größten Regionen die Verhandlungen auf die Zielgerade bringen.

Die IG Metall hatte vergangene Woche in Ludwigsburg eine zeitlich befristete Regelung vorgeschlagen, die in wirtschaftlich unter Druck stehenden Unternehmen Zugeständnisse der Beschäftigten ermöglichen würde, wenn es im Gegenzug von den Firmen verbindliche Zusagen zu Investitionen und Arbeitsplätzen gibt. "Wir sind so weit voneinander ⁠entfernt, dass eine schnelle Einigung ausgeschlossen ist", sagte Resch. Daher seien die Verhandlungen unterbrochen, die 24-Stunden-Warnstreiks in den Betrieben würden vorbereitet. "Offenbar verstehen die Arbeitgeber keine andere Sprache als noch mehr Druck."

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)