Trading-Chance Bitcoin: Kurzfristig Long mit diesem Ziel

Die meisten technischen Strategien haben keinen oder einen sehr flachen Gewinnvorteil. Anders unser Huge-Range-Open, das besonders in liquiden Märkten hervorragende Timing-Trades bringt. Hier haben wir beim Einstieg und Ausstieg eine hohe Präzision und eine überdurchschnittliche Trefferquote. Bevor wir auf die konkrete Trading-Chance im Bitcoin zu sprechen kommen wollen wir zunächst aber erklären, was das Huge-Range-Open Prinzip ist und wie es funktioniert.

Was ist das Huge-Range-Open Setup?

Der Name ist bei diesem technischen Setup Programm. Voraussetzung für einen Trade ist zunächst einmal, dass es im Tages-, Wochen- oder Monats-Chart eine außergewöhnlich große und zugleich trendige Kerze gegeben hat. WENN es dann in der Folgezeit (das kann durchaus Wochen oder gar Monate später der Fall sein) zu einem Rücklauf an den Eröffnungskurs der „Riesen-Kerze“ kommen sollte, DANN wird in Richtung des Kerzen-Impulses eingestiegen. War es eine steigende Kerze, wird Long gehandelt, war es eine fallende Kerze, wird an deren Eröffnungskurs Short eingestiegen. Das Ziel ergibt sich ebenfalls aus der XL-Kerze. Es ist schlicht und ergreifend der Schlusskurs der XL-Kerze. Nachfolgend sehen wir ein Beispiel für dieses Setup:

Am 8. Mai tritt eine außergewöhnlich große Trendkerze auf. Sie ist steigend (Schlusskurs > Eröffnungskurs), womit klar ist, dass wir ein Kauf-Limit auf den Eröffnungskurs bei 2,1245 legen. Dieses ist unbegrenzt gültig. Zunächst steigt der Kurs nach dem Impuls, dann aber sinken die Notierungen sukzessive wieder, um schließlich am 5. Juni (Punkt 3) das Limit zu erreichen. Das Ziel ist, wie bereits beschrieben, immer der Schlusskurs der Riesenkerze. Dieser war bei 2,3270 (Punkt 2) gelegen. Nach nur zwei Tagen erreichte der Kurs das Ziel (Punkt 4). Dies dauert manchmal Wochen oder Monate. Was anschließend, wenn das Ziel erreicht ist und die Position geschlossen wurde, mit dem Kurs passiert, interessiert nicht mehr. Trends können sich fortsetzen. Doch wir handeln hier ein Trading-Setup und wollen keine Endlos-Investments eingehen. Jede Signal- und Handelsmarke wird nur einmal gehandelt. Kommt es im weiteren Verlauf zu neuerlichen Anläufen an zum Beispiel die Kaufmarke, so werden diese exekutiv NICHT berücksichtigt, sprich NICHT gehandelt.

Quelle: www.tradingview.com

Das Setup

Gestern erreichte der Kurs das Eröffnungsniveau der wuchtigen Trendkerze aus der zweiten August-Hälfte bei 72.895 Dollar. Hier ist das sogenannte Huge-Range-Open Level und damit der Long-Einstieg. In den ersten Stunden seit Erreichen der Marke erholt sich die beliebte Kryptowährung bereits etwas. Das Ziel ist, wie in diesem Setup immer, der Schlusskurs der Signalkerze, der in diesem Fall bei 77.180 Dollar gelegen war. Auf dieses Ziel handeln wir mit diesem Setup hin.

Vorschau: Da sich dieser Markt auch heute noch gerne einmal schnell und dynamisch bewegt, werfen wir einen Blick voraus und weisen bereits auf ein mögliches Short-Level hin. WENN der Kurs auf 80.625 Dollar ansteigt und das dort gelegene Eröffnungsniveau der Abwärtskerze vom 5.11. erreicht, DANN ergibt sich nach unserem Huge-Range-Open Prinzip eine Short-Chance. Das hierfür gelegene Ziel wäre dann der Schlusskurs dieser wuchtigen, dunklen Abwärtskerze bei 76.250 Dollar. .

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Ein technisches Setup für einen kurzfristigen Erholungs-Trade. Wir setzen auf steigende Kurse und haben dafür ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Turbo Call Optionsschein auf den Bitcoin

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Turbo Call Optionsschein des Emittenten Lang & Schwarz ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 64.900 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 73.950 US-Dollar entspricht das einem Hebel von 5,88. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet LX98A9.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 80.625 USD

Unterstützungen: 72.895 USD

Turbo Call Optionsschein auf den Bitcoin

Basiswert Bitcoin WKN LX98A9 ISIN DE000LX98A92 Basispreis 64.900 USD K.O.-Schwelle 64.900 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit endlos Emittent Lang & Schwarz Hebel 5,88 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.