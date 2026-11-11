Trading-Chance T-Bond: Ab Freitag Long, bis…

Je kurzfristiger das Zeitfenster der Haltedauer, umso fundierter sollte ein Trade sein. Denn sonst öffnen Sie dem Zufall Tür und Tor. Doch jeder auch noch so starke fundamentale Effekt wird temporär ausgehebelt sein und damit in Einzelfällen NICHT die erwartete Auswirkung auf den spezifischen Markt haben. Deshalb ist es wichtig, a) breit zu streuen und b) viele hundert Wiederholungen zu haben (also massenhaft Trades). Der Disziplin dabei ist förderlich, wenn Sie zumindest in groben Zügen verstehen, was fundamental hinter solchen Regelmäßigkeiten steckt. Fehlt Ihnen dieses Wissen, ist Ihre Disziplin eine direkte Ableitung aus dem Ausgang des oder der letzten Trades. Wir wollen zunächst einmal ein Verständnis dafür schaffen, was fundamental hinter kurzfristigen Regelmäßigkeiten in Märkten steckt, ehe wir das konkrete Setup betrachten.

Das steckt hinter kurzfristig-saisonalen Effekten

Hinter allen Trends und markanten Bewegungen stehen in sämtlichen Assets fundamentale Prozesse und Begebenheiten. Zwar schwingt immer eine gewisse Zufallskomponente mit, doch den Löwenanteil machen eben jene fundamentalen Prozesse aus. Mangels Ausbildung und Erfahrung fehlt jedoch einigen Börsianern aus dem Retail-Bereich das Verständnis für die tatsächlichen Zusammenhänge und die Funktionsweise der Märkte. Sicher haben auch Sie sich schon gewundert, warum ein Markt nach vermeintlich guten Wirtschaftsdaten fällt und nach grottenschlechten steigt. Märkte preisen zunächst einmal neue Entwicklungen schnell ein. Vor allem aber sind die wahren Treiber für Marktentwicklungen häufig andere, als die Allgemeinheit es denkt. Bleiben wir bei dem Beispiel mit den „guten“ Wirtschaftsdaten. Während die meisten denken, gute Wirtschaftsdaten müssten zu steigenden Kursen am Aktienmarkt führen, weil es dann ja hohe Unternehmensgewinne und volle Auftragsbücher gäbe, spielt der Markt mitunter das Szenario, dass eine brummende Wirtschaft zu steigenden Zinsen führen dürfte. Und wenn die Hausse liquiditätsgetrieben ist, dann verkaufen große Adressen nach guten Daten möglicherweise, weil sie antizipieren, dass die Notenbanken die Zinsen anheben könnten.

An dieser Stelle hatten wir in vorangegangenen Artikeln bereits erläutert, dass hinter saisonal-zyklischen Wiederholungen fundamentale Treiber, wie Carry-Trades zum Jahresende (Währungen), konsumtreibende Feste, wie Ostern oder Weihnachten (Aktien, Anleihen, Währungen), Steuerstichtage, Pflanz- und Erntephasen und dergleichen mehr stecken. Doch was sind die Treiber hinter sich regelmäßig in spezifischen kurzfristigen Zeitfenstern wiederholenden Mustern?

Auch im kurzfristigen Bereich gibt es Prozesse, die sich zwingend wiederholt abspielen. Zunächst einmal kommen zu spezifischen Terminen Nachrichten, die für den jeweiligen Markt relevant sind. Die Nonfarm Payrolls beispielsweise werden immer am ersten Freitag im Monat gemeldet. FOMC-Meetings sind, wenn sie stattfinden, immer Dienstag auf Mittwoch. Mittwochs Nachmittags werden die Rohöl-Lagerbestände gemeldet, Donnerstags die von Erdgas. Auch finden in bestimmten, immer gleichen, Zeitfenstern Abrechnungen von Futures und Optionen statt oder aber Auktionen und Emissionen am Anleihenmarkt. Hinter unserem Setup auf den T-Bond, das wir nachfolgend vorstellen, stecken im Wesentlichen folgende fundamentale Treiber: Umschichtungen vor Thanksgiving (in defensivere Assets). Zudem werden zum Monatsbeginn regelmäßig neue Anleihen emittiert, was auf die Anleihenpreise drückt. Ist diese Emissions-Phase vorüber, weicht der akute Druck vom Markt, was regelmäßig in einer freundlichen Tendenz mündet.

Das Setup

Die Strategie steigt stets an Handelstag 10 (TradingDay of Month) im November zum Handelsbeginn ein und wird zum Handelsende von Handelstag 17 im selben Monat geschlossen. Handelstag 10 ist in diesem Fall Freitag, der 13. November. Am 24. November wird zum Handelsschluss ausgestiegen.

Binnen dieses doch sehr kurzen Zeitfensters erwirtschaftet dieses Setup mit fast 1000 Dollar pro Kontrakt doch einen beachtlichen Gewinn. Da ein Punkt im T-Bond 1000 Dollar ausmacht, bewegt sich der Markt also durchschnittlich in genau diesem Zeitfenster um etwa einen Punkt gen Norden. Der hohe Profit-Factor von 3,8 drückt die Rentabilität dieser simplen saisonalen Strategie aus.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Ein Trade aus dem 211 Setups umfassenden Portfolio der Shortterm Seasonals. Für Trader ist der Vorteil, dass man kurzfristige, zyklische Effekte ausnutzen kann und so noch breiter diversifiziert. Zudem hat man nur eine sehr kurze Kapitalbindung, was ein Höchstmaß an Flexibilität gewährleistet. Für diese Trading-Chance haben wir ein passendes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Unlimited Turbo Bull Optionsschein auf den T-Bond

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Bull Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 101,532 Punkten. Bei einem aktuellen Kurs von 106,84 Zählern entspricht das einem Hebel von 19,5. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PJ0WCE.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 110 Pkt

Unterstützungen: 100 Pkt

Unlimited Turbo Bull Optionsschein auf den T-Bond

Basiswert T-Bond WKN PJ0WCE ISIN DE000PJ0WCE3 Basispreis 101,532 K.O.-Schwelle 101,532 Typ Turbo Optionsschein Laufzeit Unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 19,5 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.