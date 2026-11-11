Tschechischer Rüstungskonzern CSG nimmt Gewinnprognose zurück

Der tschechische Rüstungskonzern CSG muss seine Gewinnprognose für das laufende Jahr zurücknehmen. Ein Grund seien sinkende Preise für Standardmunition, die mittlerweile weniger gefragt sei als Munition für ‌größere Reichweiten, erklärte das an der Börse in Amsterdam gelistete Unternehmen am Mittwoch.

Außerdem habe das weniger margenstarke ⁠Panzergeschäft ⁠einen höheren Anteil am Geschäft. Die Umsatzrendite werde 2026 daher nur bei rund 21 Prozent liegen statt der bisher erwarteten 24 bis 25 Prozent. An der Umsatzprognose von 7,4 bis 7,6 Milliarden Euro ändere sich ‌nichts. Die CSG-Aktie brach um 17,7 ‌Prozent ein.

In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Umsatz um sechs Prozent auf 4,76 Milliarden Euro. Der ⁠bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) wuchs dagegen kaum, um ‌0,4 Prozent auf 1,1 Milliarden ⁠Euro. Das ergab eine Rendite von 23,1 Prozent. Ende September kam CSG auf einen Rekord-Auftragsbestand von 18 Milliarden Euro, seit Jahresbeginn ist er damit ‌um drei Milliarden gewachsen.

In ⁠Deutschland hat sich CSG mit ⁠9,9 Prozent am bayerischen Spezialchemie-Unternehmen Alzchem beteiligt, das auch Nitroguanidin für Sprengstoffe produziert. CSG hat auch Zugriff auf bis zu 25 Prozent der Anteile. Der tschechische Konzern war auch als Interessent für eine Beteiligung am deutschen Konkurrenten KNDS gehandelt worden.