Übernachtungszahlen in Hotels und Pensionen auf Rekordkurs

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Deutschland-Tourismus hat seinen Rekordkurs über die Sommerferien beibehalten. Im September übernachteten Gäste 48,9 Millionen Mal in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben mit mehr als zehn Schlafmöglichkeiten, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 0,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Plus geht allein auf ausländische Gäste zurück. Ihre Übernachtungen stiegen um 4,8 Prozent auf 8,1 Millionen. Die Zahl der Inlandsgäste blieb mit 40,8 Millionen unverändert.

Nach neun Monaten konnten die Gastgeber 389,8 Millionen Übernachtungen verbuchen. Die Zahl liegt 0,6 Prozent über dem bisherigen Rekordwert von 387,6 Millionen aus dem Vorjahreszeitraum. Hier ist die Zahl der inländischen Gäste leicht um 0,4 Prozent gestiegen. Ausländische Gäste übernachteten 65 Millionen mal und damit 1,5 Prozent häufiger als im Vorjahreszeitraum. Der stärkste Monat war auch 2026 wieder der August./ceb/DP/stk

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Analyse zum Mega-Börsengang
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könntegestern, 15:04 Uhr · onvista
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertet09. Nov. · onvista
Plus
Pictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“09. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen