Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi beendet - Bundesregierung sieht Fortschritt

Abu Dhabi/Berlin, 11. Nov (Reuters) - ⁠Die zweitägigen Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi sind am Mittwoch mit einer Einigung auf einen umfassenden Gefangenenaustausch und Plänen für weitere diplomatische Treffen zu Ende gegangen. Die US-Gesandten Jared Kushner und Steve Witkoff sollen am Donnerstag nach Moskau reisen und im Anschluss den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Dublin treffen. Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, bezeichnete die Verhandlungen als einen "ersten guten Schritt". Auch die Bundesregierung sprach von einer positiven Entwicklung, vor allem weil sich Amerikaner und Europäer auf vier Grundprinzipien ‌geeinigt hätten.

Erstens seien sich die USA und die Europäer einig, dass zunächst über einen Frieden für die Ukraine verhandelt werden müsse, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius. Erst danach werde man mit Moskau über eine Ordnung für den transatlantischen Raum sprechen. Washington wolle die Europäer jetzt mit am Tisch haben - ⁠was Russland bisher ablehnt. ⁠Zweitens sei man sich mit der US-Regierung jetzt einig, dass die Ukraine Teil einer euroatlantischen Sicherheitsarchitektur sein müsse, fügte er in Anspielung auf Garantien etwa der Nato-Staaten hinzuDrittens akzeptierten die USA, dass es einen Konsens der Nato-Mitglieder geben müsse. Dies soll verhindern, dass Washington und Moskau über die Köpfe der baltischen Staaten hinweg entscheiden. Viertens hätten die US-Unterhändler eine "no surprise policy" zugesagt. Das bedeute, dass die US-Regierung keine Nebenabsprachen treffen werde. Auch die Sicherheitsberater Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens sowie Vertreter der EU waren nach Abu Dhabi gereist.

Mit den zweitägigen Verhandlungen scheint sich nun auch ein Fenster für einen möglichen Kontakt von Kanzler ‌Friedrich Merz zu dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu öffnen. "Wir haben jetzt in Abu Dhabi ‌Verständnis über eine Verständigung über die Grundzüge erreicht", sagte der Regierungssprecher in Berlin. "Diese Verständigung wird jetzt auch mit dem russischen Präsidenten geteilt, und auf der Basis können sich Gespräche entwickeln", fügte er hinzu. Der Kreml hatte über die amtliche Nachrichtenagentur Tass mitgeteilt, dass Putin offen für Kontakte mit der Europäischen Union und auch mit Merz sei. Der ⁠Kanzler selbst hatte am vergangenen Freitag gesagt, er werde sich einem Treffen nicht verweigern, sollte Putin etwa zum G20-Gipfel im Dezember nach Miami reisen.

MOSKAU BETONT GESPRÄCHE ‌ÜBER EUROPAS SICHERHEITSSYSTEM

Die russische Darstellung der Verhandlungen unterscheidet sich von den Äußerungen des ⁠deutschen Regierungssprechers. So erklärte der russische Chefunterhändler Wladimir Medinski im Staatsfernsehen, bei den Verhandlungen habe man teilweise Einigkeit erzielt, in zentralen Fragen gebe es jedoch noch Differenzen. Ein zentrales Thema der Gespräche sei eine künftige europäische Sicherheitsordnung gewesen. "Gemeinsam mit der amerikanischen Seite haben wir unsere Ansichten dazu ausgetauscht. In einigen Punkten haben wir eine Verständigung erzielt, in anderen nicht", sagte Medinski. Diese Diskussion werde fortgesetzt. "Die Welt braucht ein ‌neues, modernes und zeitgemäßes Sicherheitssystem – eines, das gerecht ist und keine bestimmten Länder benachteiligt."

Einer ⁠Beteiligung europäischer Staaten an künftigen Gesprächen erteilte Medinski vorerst eine ⁠Absage. "Wir haben von den europäischen Ländern keine einzige Friedensinitiative und keinen einzigen konkreten Friedensvorschlag erhalten, daher ist unklar, worüber wir diskutieren sollten", sagte er. Sobald es Vorschläge gebe, werde man sich damit befassen. Derzeit wäre es für die Europäer nützlich, "beispielsweise von den US-Gesandten zu lernen – was den gesunden Menschenverstand, den Realismus und den Wunsch nach Frieden betrifft".

Zudem einigten sich Russland und die Ukraine nach russischen Angaben auf einen groß angelegten Austausch von Kriegsgefangenen. Er solle in den kommenden zwei bis drei Wochen stattfinden, meldete die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Generalleutnant Alexander Sorin. Demnach sollen jeweils mehr als 1000 Menschen freikommen.

Die Gespräche in den Vereinigten Arabischen Emiraten waren das erste Treffen im dreiseitigen Rahmen zwischen den USA, Russland und der Ukraine seit Februar. Der Konflikt befindet sich mittlerweile im fünften Jahr. Trump hatte zuletzt den Druck auf Kiew erhöht, einer Friedenslösung zuzustimmen. Die Positionen der Kriegsparteien liegen jedoch ⁠weiterhin weit auseinander. Während Russland rund ein Fünftel des ukrainischen Territoriums kontrolliert und eine Neutralität Kiews fordert, lehnt Selenskyj jegliche Gebietsabtretungen ab.

(Bericht von Andreas Rinke, Reuters in Abu Dhabi, Moskau und Kiew, Alexander Ratz; redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)