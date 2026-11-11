Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi - Beratungen über möglichen Gipfel

Abu Dhabi, ⁠11. Nov (Reuters) - Die USA, Russland und die Ukraine haben am Mittwoch in Abu Dhabi ihre Gespräche über ein Ende des Krieges fortgesetzt. Es sind die ersten Verhandlungen dieser Art seit Februar. Vertreter der Ukraine und der USA hatten den Auftakt der Gespräche ‌am Dienstag als produktiv bezeichnet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, die Verhandlungen am ersten Tag seien substanziell gewesen und hätten humanitäre Fragen sowie Sicherheitsaspekte behandelt.

Am ⁠zweiten Tag ⁠wollen die ukrainischen Unterhändler auch über ein mögliches Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der USA, Russlands und der Ukraine beraten. "Wir beginnen den zweiten Tag der Gespräche", teilte der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umerow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. "Zunächst wird es ein trilaterales Treffen mit den USA und Russland geben. Danach werden wir ein separates ‌Treffen mit den europäischen Partnern abhalten."

Trotz des Optimismus ‌von US-Präsident Donald Trump liegen die Positionen von Moskau und Kiew mehr als viereinhalb Jahre nach dem Beginn der russischen Invasion weit auseinander. Russische Truppen kontrollieren etwa ein Fünftel ⁠der Ukraine. Neben territorialen Fragen geht es in den Verhandlungen auch um künftige Sicherheitsgarantien ‌für beide Seiten sowie um die russische ⁠Forderung nach einer Neutralität der Ukraine und einem Verzicht auf einen Nato-Beitritt. Trump hatte zuletzt den Druck auf Kiew erhöht und erklärt, die Ukraine müsse den Krieg beenden, andernfalls drohe ihr "etwas sehr Schlechtes".

Europa dringt auf einen ‌Platz am Verhandlungstisch. Vertreter befinden sich in ⁠Abu Dhabi, nehmen an den Gesprächen ⁠direkt aber nicht teil. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat betont, Moskau wolle zunächst über eine breitere europäische Sicherheitsarchitektur verhandeln, bevor konkrete Details des Ukraine-Krieges besprochen würden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Montag erklärt, solche Gespräche sollten erst nach einem Waffenstillstand stattfinden. Lawrow wies dies zurück und erklärte, die Europäer wollten der Ukraine damit lediglich eine Atempause verschaffen. Russlands Präsident Wladimir Putin beharrt zudem auf der Forderung, dass die Ukraine die gesamte östliche Region Donbass ⁠abtreten muss. Selenskyj lehnt jegliche Gebietsabtretungen ab.

(Bericht von Reuters in Abu Dhabi, Moskau und KiewBearbeitet von Olena Harmash und Alexander RatzRedigiert von Myria MildenbergerBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)