Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi gehen weiter

ABU DHABI (dpa-AFX) - Der zweite Verhandlungstag zwischen Vertretern aus Moskau und Kiew unter US-Vermittlung im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs hat begonnen. Zuerst gebe es ein Dreier-Gespräch der Delegationen aus der Ukraine, den USA und Russland, teilte der ukrainische Verhandlungsführer und Auslandsgeheimdienstchef Rustem Umjerow bei Telegram mit. Danach werde die ukrainische Delegation die europäischen Partner treffen.

Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge soll es heute um ein mögliches Dreiertreffen auf Präsidentenebene, Deeskalation bei gegenseitigen Angriffen auf den Energiebereich und im Schwarzen Meer sowie einen Gefangenenaustausch gehen.

Nach mehr als acht Monaten Pause waren am Dienstag die dreiseitigen Gespräche zwischen Moskau und Kiew unter US-Vermittlung wieder aufgenommen worden. Durchgreifende Fortschritte im Ringen um ein Ende des seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskriegs wurden nach dem ersten Verhandlungstag nicht bekannt./ksr/DP/stk