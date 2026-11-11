11. Nov (Reuters) - ⁠Die Ukraine und Südkorea steuern nach einem diplomatischen Streit über nordkoreanische Kriegsgefangene nach eigenen Angaben wieder auf eine Normalisierung ihrer Beziehungen zu. Er habe am Rande eines ‌G7-Ministertreffens ein gutes Gespräch mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Cho Hyun geführt, sagte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha ⁠am ⁠späten Dienstagabend im ukrainischen Fernsehen. Dabei sei offen über die jüngsten unangenehmen Ereignisse gesprochen worden. Sybiha dankte der Regierung in Seoul zudem für die bisherige und künftige Unterstützung sowie für den Rückhalt für die ‌Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine. ‌Das südkoreanische Außenministerium teilte am Mittwoch mit, Cho habe die Hoffnung geäußert, dass alle offenen Fragen reibungslos gelöst ⁠würden. Zudem werde Seoul weiterhin humanitäre Hilfe und Unterstützung ‌für den Wiederaufbau der Ukraine ⁠prüfen.

Südkorea hatte im vergangenen Monat seinen Botschafter aus Kiew zurückgerufen. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor der UN-Vollversammlung erklärt, die Ukraine ‌habe zwei gefangene nordkoreanische ⁠Soldaten an Südkorea überstellt. Der ⁠Regierung in Seoul zufolge verletzte diese Offenlegung eine Vertraulichkeitsvereinbarung, die dem Schutz der Soldaten und ihrer Familien in Nordkorea dienen sollte. Sybiha hatte den Streit auf unterschiedliche Interpretationen der Vereinbarung zurückgeführt und erklärt, die Ukraine habe alle ihre Verpflichtungen erfüllt.

(Bericht von Ron Popeski und Heejin Kim, geschrieben von Alexandra ⁠Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)