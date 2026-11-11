US-Soldat in Großbritannien wegen Spionageverdachts für Russland festgenommen

London, 10. ⁠Nov (Reuters) - Ein hochrangiger US-Soldat ist in Großbritannien wegen des Verdachts der Spionage für Russland festgenommen worden. Wie die britische Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich ‌um einen 41-jährigen Mann. Ihm werden Verstöße gegen das Nationale Sicherheitsgesetz vorgeworfen, die sich auf die Beschaffung oder ⁠Weitergabe ⁠geschützter Informationen und die Unterstützung eines ausländischen Geheimdienstes beziehen. FBI-Direktor Kash Patel sagte, die Vorwürfe der Spionage seien "für die USA und ihre Verbündeten von größter Sorge". Das mutmaßliche Verhalten des Soldaten sei eine ernüchternde ‌Erinnerung daran, dass Insider-Bedrohungen real ‌und hartnäckig seien, fügte Brigadegeneral Sean Stinchon vom US-Heeres-Geheimdienst hinzu.

Die Festnahme erfolgte einen Tag, nachdem die USA Tankflugzeuge von ⁠einem britischen Luftwaffenstützpunkt abgezogen hatten. Dem "Wall Street Journal" zufolge ‌verließen die Flugzeuge am ⁠Montag den Stützpunkt der Royal Air Force in Mildenhall wegen einer Bedrohung durch den Iran. Die britische Polizei teilte jedoch mit, die Festnahme stehe ‌nicht im Zusammenhang mit ⁠anderen laufenden Ermittlungen der ⁠Terrorismusbekämpfung. Es war der zweite derartige Abzug innerhalb von drei Monaten. Bereits im September hatten die USA aus Sicherheitsgründen Bomber vom Stützpunkt RAF Fairford abgezogen. Die Polizei brachte diesen Vorfall mit dem Iran in Verbindung, der jedoch jegliche Verbindungen zu Angriffen oder Vorfällen in Großbritannien bestritten hat.

(Bericht von Sam Tobin. ⁠Geschrieben von Isabelle Noack. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)