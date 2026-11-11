Voestalpine kappt Prognosespanne - Kosten und US-Zölle belasten

Wien, 11. Nov (Reuters) - ⁠Der Linzer Stahl- und Technologiekonzern voestalpine hat trotz eines Gewinnanstiegs im ersten Halbjahr 2026/27 seine Prognosespanne gesenkt. Als Gründe nannte das Unternehmen am Mittwoch geopolitische Unsicherheiten, hohe Kosten und neue US-Zölle. Der Vorstand rechnet nun mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) in einer Spanne von 1,6 bis 1,7 Milliarden Euro. Zuvor ‌hatte die Prognose bei 1,6 bis 1,85 Milliarden Euro gelegen. Im ersten Halbjahr, das Ende September endete, stieg das Ebitda um 17,1 Prozent auf 846 Millionen Euro. Dieses Plus ⁠ist maßgeblich auf ⁠einen Sondereffekt von rund 100 Millionen Euro aus dem Verkauf der Tochter Böhler Profil zurückzuführen. Der Gewinn nach Steuern sprang um 46,1 Prozent auf 290,2 Millionen Euro. Der Umsatz lag mit 7,66 Milliarden Euro auf dem Vorjahresniveau von 7,59 Milliarden Euro.

"Jedoch dämpfen insbesondere der andauernde Krieg im Mittleren Osten und die dadurch stark gestiegenen Energie- und Logistikkosten das Ergebnispotenzial für das zweite ‌Halbjahr", sagte Konzernchef Herbert Eibensteiner. Zudem belasteten zusätzliche, vorläufige ‌US-Zölle das Geschäft. Dabei handelt es sich dem Halbjahresbericht zufolge um Ausgleichs- und Antidumpingzölle, die insbesondere den zur Sparte Metal Engineering gehörenden Geschäftsbereich für Nahtlosrohre (Tubulars) treffen. Weitere Belastungen ergeben sich aus Projektverschiebungen im Energiegeschäft ⁠und logistischen Engpässen durch Niedrigwasser auf der Donau.

EU-MASSNAHMEN STÜTZEN - MILLIARDENPROJEKT IM PLAN

Der Konzern stellt neben Stahl ‌auch weiterverarbeitete Produkte wie Bahnsysteme, Komponenten für die ⁠Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie für den Energiesektor her. Trotz der kurzfristigen Herausforderungen blickt das Unternehmen auch auf positive Entwicklungen am europäischen Stahlmarkt. So stützten regulatorische Maßnahmen der Europäischen Union das Preisniveau. Der CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) verteuert Stahlimporte aus Ländern mit geringeren Klimaschutzauflagen, während Schutzklauseln ‌die Einfuhrmengen begrenzen. Beides verringert den Druck durch ⁠günstigere Anbieter von außerhalb der EU. Zusätzliche ⁠Zuversicht schöpft das Management aus dem fortschreitenden Abbau von Lagerbeständen bei den Kunden. Dies deute auf eine Normalisierung der Nachfrage hin.

Bei der Umsetzung des Großprojekts "greentec steel" sieht sich der Konzern im Zeit- und Kostenplan. Die erste Phase der Umstellung von Hochöfen auf Elektrolichtbogenöfen an den Standorten Linz und Donawitz ist mit Investitionskosten von rund 1,5 Milliarden Euro veranschlagt. Ziel ist es, die CO2-Emissionen um 30 Prozent zu reduzieren, um bis 2050 klimaneutral zu werden. Das Projekt ist von zentraler Bedeutung, da Voestalpine als Österreichs größter CO2-Emittent gilt. Die Inbetriebnahme der ⁠ersten Anlagen ist für die erste Jahreshälfte 2027 geplant.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)