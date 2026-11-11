VW stoppt Produktionsprojekt "Gamechanger"

Berlin, 11. ⁠Nov (Reuters) - Der Volkswagen-Betriebsrat hat das Aus für eine geplante Umstellung der Produktion auf Großgussteile in Wolfsburg kritisiert. Betriebsratschefin Daniela Cavallo sagte in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung, die Beerdigung des "Gamechanger"-Projekts bedeute einen eklatanten Bruch der Tarifeinigung vom ‌Dezember 2024. Zwar würden die neuen Fahrzeuge weiterhin auf der Zukunftsplattform SSP gebaut, jedoch mit konventionellen Methoden. Der Konzernvorstand verabschiede sich mit der Entscheidung, ⁠das Projekt ⁠aus Kostengründen einzustellen, vom Anspruch der Technologieführerschaft im Fertigungsprozess. "Das ist ein Offenbarungseid der Unternehmensführung", sagte sie. Bei Volkswagen stehe nun nur noch kurzfristiges Renditedenken im Vordergrund, nicht mehr die Zukunftsfähigkeit des Konzerns.

Ein Volkswagen-Sprecher bestätigte, dass das Fertigungskonzept in der bislang vorgesehenen Form nicht realisiert werde. "Vor dem ‌Hintergrund der angespannten wirtschaftlichen Situation des Unternehmens stehen aktuell ‌alle Investitionen auf dem Prüfstand", erklärte er. "Damit einher geht die Entscheidung, auf den Bau des angedachten Großgusszentrums am Standort Wolfsburg zu verzichten." Die Entwicklung der elektrischen ⁠Zukunftsplattform SSP sei von dieser Entscheidung unberührt und gehe unvermindert weiter. "Zudem halten ‌wir an unserem Ziel fest, die ⁠Produktion der nächsten Fahrzeuggeneration in allen Werken einfacher, effizienter und wettbewerbsfähiger zu machen."

Das Volkswagen-Management hatte sich im Dezember 2024 mit dem Betriebsrat unter anderem darauf geeinigt, das Stammwerk in Wolfsburg umzurüsten und ‌dazu auf Produktionsverfahren wie Großguss zu ⁠setzen. Dies gilt als günstiger in ⁠der Fertigung. Damit soll die Fabrik für den Bau von Elektromodellen auf der Plattform SSP gerüstet werden, wie dem elektrischen Golf oder dem elektrischen T-Roc. Im Gegenzug soll der Verbrenner-Golf nach Mexiko verlagert werden. Cavallo erklärte, die Arbeitnehmervertreter verlangten über den Aufsichtsrat Auskunft darüber, was das Ende des "Gamechanger"-Projekts für Personalbedarf und Produktionsvolumen bedeute. "Solange wir keine Transparenz zu den Details haben, geht der Verbrenner-Golf auch nicht raus aus Wolfsburg", ⁠sagte sie.

(Bericht von Christina AmannRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)