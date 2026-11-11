VW verbucht deutliches Plus bei E-Auto-Verkäufen in China

Automarkt

Peking (dpa) - VW hat trotz harten Konkurrenzkampfs und Nachfrageschwäche in China ein deutliches Verkaufsplus bei sogenannten neuen Energie-Fahrzeugen (NEV) verbucht. Die Marke Volkswagen habe im Oktober mehr als 28.000 NEV und damit rund 347 Prozent mehr verkauft als im Vorjahresmonat, teilte der Konzern in Peking mit und sprach von einem Rekordwert. Unter NEV fallen in China vollelektrische und hybride Wagen.

Der Sprung dürfte auch damit zusammenhängen, dass Volkswagen in diesem Jahr 11 neue NEV-Modelle auf den Markt gebracht hat. Zwei weitere sollen noch folgen. Zum Vergleich: Der Platzhirsch BYD setzte in China im Oktober laut dem chinesischen Pkw-Verband CPCA 250.301 NEVs ab.

Neues Ziel für 2027

Volkswagen rechnet mit einem weiter starken Absatzwachstum bei NEVs. «2027 wollen wir unter die Top zehn der NEV-Marken in China kommen», sagte der Chef der Volkswagen-Marke in China, Robert Cisek.

China ist für den VW-Konzern immens wichtig. Die Marken des größten europäischen Autobauers machen hier nicht nur einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes, sondern entwickeln zum Teil nach eigenen Angaben durch Standortvorteile schneller und preiswerter neue Modelle.

Harter Preiswettbewerb und schwache Nachfrage

Volkswagen steht seit Jahren unter Druck, weil chinesische Marken zu Kampfpreisen vor allem Elektroautos auf den Markt bringen und parallel eine Nachfrageschwäche das Geschäft belastet. Der China-Chef des VW-Konzerns, Ralf Brandstätter, sprach zuvor von einem Markt «im freien Fall». Ende Oktober hatte der Konzern mitgeteilt, dass die Verkäufe der VW-Gruppe in China in den ersten neun Monaten dieses Jahres um gut 30 Prozent auf 1,38 Millionen Fahrzeuge gesunken waren.

In der Volksrepublik verkauften die Hersteller laut CPCA-Daten im Oktober gegenüber dem Vorjahr 27,3 Prozent weniger Autos. Viele Konzerne versuchen deshalb durch Exporte ihr Geschäft aufzubessern. Im Oktober stiegen die Auto-Ausfuhren um 68,2 Prozent. Auch Volkswagen hatte angekündigt, zukünftig aus China heraus Märkte etwa im Globalen Süden bedienen zu wollen.