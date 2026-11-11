WDH/Aktien Frankfurt Schluss: Dax weiter erholt und knapp unter Rekordhoch

(Im 2. Absatz wurde im Zitat ein Rechtschreibfehler korrigiert: Jahresendrally.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch den dritten Tag in Folge zugelegt. Mit einem Plus von 1,20 Prozent auf 26.662,77 Punkte schloss der deutsche Leitindex nur knapp unter seinem Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag bei 26.692 Zählern.

Dank des Rückenwinds der weiter erholten Technologiewerte trotzte der Dax den nach der jüngsten Schwäche anziehenden Ölpreisen ebenso wie den Zinssorgen, welche Aussagen von Mitgliedern der US-Notenbank Fed am Vortag geschürt hatten. "Die Hoffnung auf eine mögliche Jahresendrally haben die Anleger offensichtlich noch nicht aufgegeben", schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst des Online-Brokers Cap Trader. Der schon vortags schwächelnde MDax gewann am Mittwoch lediglich 0,13 Prozent auf 31.074,69 Punkte.

Im Technologiesektor scheinen die Ängste vor einer strengeren Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI) vorerst wieder verflogen. "Der Markt überschätzt die Gefahr durch Regulierung bei KI, denn die Branche selbst strebt nach strengeren Rahmenbedingungen", sagte Anthony Willis, Ökonom beim Vermögensverwalter Columbia Threadneedle Investments.

Zudem milderte der Cloudkonzern CoreWeave mit einem optimistischen Ausblick die jüngsten Zweifel am KI-Geschäft. Sorgen wegen der hohen Verschuldung des Unternehmens hatten zuletzt Bedenken hinsichtlich der hohen Kosten für den weltweiten KI-Ausbau und der Rentabilität hochkochen lassen, die den gesamten Sektor belastet hatten./gl/he