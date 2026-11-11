Welthandel und KI-Boom dürften deutsche Exportwirtschaft weiter stützen

Berlin, ⁠11. Nov (Reuters) - Die deutsche Exportindustrie dürfte mit viel Rückenwind ins nächste Jahr gehen. Der Welthandel werde dieses Jahr um satte 5,6 Prozent zulegen, sagte der ‌Wirtschaftsweise Gabriel Felbermayr am Mittwoch in Berlin. Dies sei sehr viel mehr als erwartet. Ein wichtiger ⁠Grund ⁠dafür sei der Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI), der zu vielen Investitionen führe. Die Entwicklung im Welthandel werde sich 2027 fortsetzen, wenn auch abgeschwächt. Vor allem die Exporte innerhalb der ‌EU zögen kräftig an. "Wir sehen sogar ‌Luft nach oben." Schwieriger sei die Lage dagegen in den USA und China.

Die USA seien ein ⁠schwieriger Markt. Zwar komme von hier viel Nachfrage durch ‌den KI-Boom. Nach den ⁠Wahlen in den USA, die die Republikaner von Präsident Donald Trump deutlich geschwächt haben, werde sich die protektionistische Haltung aber nicht ‌ändern. Es könne sogar ⁠noch mehr Aktionismus geben, ⁠so Felbermayr. Die Unsicherheit sei groß und der US-Markt könne sich eintrüben.

Für die Weltwirtschaft rechnen die Wirtschaftsweisen - ein Expertengremium für die Bundesregierung - mit einer Wachstumsrate von 2,7 Prozent in diesem Jahr. Nächstes Jahr dürften es dann 2,6 Prozent werden.

(Bericht von Christian KrämerRedigiert von Scot W. ⁠StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)