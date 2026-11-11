Wienerberger ernennt Gerhard Hanke zum neuen Vorstandschef

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Frankfurt, ⁠11. Nov (Reuters) - Der österreichische Baustoffkonzern Wienerberger hat einen neuen Vorstandschef. Der Aufsichtsrat ‌habe Gerhard Hanke mit Wirkung zum 11. November ⁠zum ⁠CEO bestellt, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Hanke war bereits seit August als ‌interimistischer Vorstandschef tätig, nachdem ‌Heimo Scheuch seinen Vertrag aus gesundheitlichen Gründen ⁠vorzeitig beendet hatte. Hanke verfügt ‌den Angaben ⁠zufolge über mehr als 25 Jahre Erfahrung bei Wienerberger in den ‌Bereichen ⁠Finanzen und Operations. ⁠Von 2021 bis 2025 war er Finanzvorstand.

(Bericht von Ralf BanserRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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