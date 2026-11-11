Wienerberger ernennt Gerhard Hanke zum neuen Vorstandschef
Frankfurt, 11. Nov (Reuters) - Der österreichische Baustoffkonzern Wienerberger hat einen neuen Vorstandschef. Der Aufsichtsrat habe Gerhard Hanke mit Wirkung zum 11. November zum CEO bestellt, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Hanke war bereits seit August als interimistischer Vorstandschef tätig, nachdem Heimo Scheuch seinen Vertrag aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beendet hatte. Hanke verfügt den Angaben zufolge über mehr als 25 Jahre Erfahrung bei Wienerberger in den Bereichen Finanzen und Operations. Von 2021 bis 2025 war er Finanzvorstand.
(Bericht von Ralf BanserRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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