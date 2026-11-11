Wirtschaftsausschuss billigt Milliarden-Zuschüsse für Stromnetze

Reuters · Uhr
Thema: Infrastruktur
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Berlin, ⁠11. Nov (Reuters) - Der Wirtschaftsausschuss des Bundestages hat am Mittwoch grünes Licht für weitere ‌Milliarden-Zuschüsse zur Senkung der Stromnetzentgelte gegeben. Von 2027 bis ⁠2029 ⁠sollen jährlich gut 5,5 Milliarden Euro fließen und damit jeweils knapp eine Milliarde weniger als ‌in diesem Jahr. Damit ‌sollen die Stromkosten für Haushalte und Unternehmen gedämpft ⁠werden. Das Geld kommt aus ‌dem Klima- ⁠und Transformationsfonds (KTF). Die Bundesländer hatten die Kürzung kritisiert und eine Beibehaltung der ‌bisherigen ⁠Zuschusshöhe gefordert. Der Bundestag ⁠soll das Gesetz am späten Donnerstagabend beschließen.

(Bericht von Holger Hansen Redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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