Wirtschaftsausschuss billigt Milliarden-Zuschüsse für Stromnetze
Berlin, 11. Nov (Reuters) - Der Wirtschaftsausschuss des Bundestages hat am Mittwoch grünes Licht für weitere Milliarden-Zuschüsse zur Senkung der Stromnetzentgelte gegeben. Von 2027 bis 2029 sollen jährlich gut 5,5 Milliarden Euro fließen und damit jeweils knapp eine Milliarde weniger als in diesem Jahr. Damit sollen die Stromkosten für Haushalte und Unternehmen gedämpft werden. Das Geld kommt aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF). Die Bundesländer hatten die Kürzung kritisiert und eine Beibehaltung der bisherigen Zuschusshöhe gefordert. Der Bundestag soll das Gesetz am späten Donnerstagabend beschließen.
(Bericht von Holger Hansen Redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)