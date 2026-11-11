Wirtschaftsministerium: Gasreserve soll Versorgung in Krisen sichern

Berlin, 11. ⁠Nov (Reuters) - Die Bundesregierung hat die Einführung einer strategischen Gasreserve auf den Weg gebracht. Mit einem Umfang von 24 Terawattstunden solle sie die Versorgung bei schweren ‌Krisen absichern, teilte das Bundeswirtschaftsministerium von Katherina Reiche (CDU) am Mittwoch mit. Die Reserve entspreche etwa zehn ⁠Prozent der ⁠deutschen Speicherkapazität, erklärte ein Sprecher. Sie solle etwa bei Sabotage oder seltenen Großereignissen zum Einsatz kommen, und zwar ausschließlich nach Ausrufung der Gas-Notfallstufe. Der Aufbau solle möglichst schnell erfolgen, könne bei ‌Bedarf aber auf bis zu drei ‌Jahre gestreckt werden.

Die Finanzierung soll über eine Umlage erfolgen, die letztlich von den Gaskunden getragen wird. Nach ⁠Ministeriumsangaben dürfte sich Gas dadurch um 0,03 bis 0,05 ‌Cent je Kilowattstunde verteuern. ⁠Das entspreche einem Anstieg der Gasbezugskosten für Haushalte um 0,3 bis 0,5 Prozent. Für die Zwischenfinanzierung der Anfangskosten sei ein Kredit der ‌staatlichen Förderbank KfW vorgesehen.

Die ⁠Bundesregierung will dem Sprecher ⁠zufolge zudem prüfen, ob besonders energieintensive Unternehmen gezielt entlastet werden können. Auch zusätzliche Verpflichtungen für Gaslieferanten zur Absicherung der Winterversorgung würden vorbereitet. Der Sprecher bestätigte damit einen Reuters-Bericht, dass Eckpunkte des Ministeriums zusätzliche Maßnahmen zur Absicherung der Gasversorgung vorsehen.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)