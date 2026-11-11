Wirtschaftsweise fordern trotz besserer Konjunktur harten Sparkurs

- von Klaus Lauer ⁠und Christian Krämer und Holger Hansen

Berlin, 11. Nov (Reuters) - Trotz des erwarteten Konjunkturaufschwungs in Deutschland mahnen die Wirtschaftsweisen die Bundesregierung zum Sparen und Konsolidieren. Für die Koalition von Union und SPD bestehe "Handlungsbedarf von historischem Ausmaß", den Anstieg der Ausgaben im Bundeshaushalt zu begrenzen, teilte der Sachverständigenrat Wirtschaft (SVR) am Mittwoch in seinem Jahresgutachten mit. "Die Politik wird deshalb um harte Entscheidungen nicht herumkommen", sagte die Gremiums-Vorsitzende Monika Schnitzer in Berlin. Man könne nicht allein auf zusätzliches Wirtschaftswachstum setzen, um die Etatprobleme zu lösen. Denn dafür wären ‌rein rechnerisch Wachstumsraten nötig, "wie wir sie in den vergangenen 50 Jahren nicht mehr erlebt haben", betonte Schnitzer.

Die Wirtschaftsweisen erhöhten allerdings ihre Konjunktur-Prognose und trauen der Wirtschaft erstmals seit 2022 wieder spürbares Wachstum zu. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde trotz höherer Energiepreise dieses Jahr um 1,3 Prozent steigen und 2027 um weitere 1,0 ⁠Prozent zulegen. "Wir sehen eine ⁠deutliche konjunkturelle Erholung", sagte Schnitzer. Bundeskanzler Friedrich Merz sprach bei der Übergabe des Gutachtens mit dem Titel "Finanzpolitik vor harten Entscheidungen" von ermutigenden Signalen für Firmen und Verbraucher. "Mit der Wirtschaft in Deutschland geht es langsam wieder aufwärts."

EXPORTE UND KONSUM TREIBEN WACHSTUM

Die fünf Wirtschaftsweisen sagen zudem eine spürbar anziehende Inflation voraus. Die Jahresteuerung dürfte von 2,2 Prozent im vorigen Jahr auf 2,8 Prozent klettern und 2027 auf 3,3 Prozent weiter steigen.

Die Ökonomen haben bis 2027 fast die gleichen Wachstumserwartungen wie die Bundesregierung und die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute. Die Wirtschaftsweisen hatten im Mai mit einem BIP-Anstieg von 0,5 Prozent und für 2027 mit 0,8 Prozent gerechnet. Sie begründeten die ‌Anhebung der Prognose etwa damit, dass die Ausfuhren besser liefen als im Frühjahr angenommen. Zudem habe ‌sich die Wirtschaft schneller als erwartet vom Ölpreisschock im Zuge des Nahost-Krieges erholt.

"Im laufenden Jahr stützen insbesondere die Exporte sowie die staatlichen Konsumausgaben die gesamtwirtschaftliche Entwicklung", erklärten die Top-Ökonomen. Im nächsten Jahr würden staatliche und private Konsumausgaben sowie die Investitionen der öffentlichen Hand zum BIP-Wachstum beitragen.

EXPERTEN FÜR SPARKURS - AUSGABENBEGRENZUNG "UNAUSWEICHLICH"

"Trotz der konjunkturellen Erholung sind Deutschlands Staatsfinanzen zunehmend unter ⁠Druck", betonten die Experten. Im Bundeshaushalt und in den Sozialversicherungen überstiegen mittelfristig die absehbaren Ausgaben die Einnahmen deutlich. "Eine Begrenzung des Ausgabenanstiegs im Bundeshaushalt ist unausweichlich", mahnte Schnitzer. ‌Vor allem die Mehrausgaben für Verteidigung und Zinsen würden in den kommenden Jahren den ⁠Haushalt belasten. Je nach Entwicklung könnten die Finanzierungslücken bis 2040 auf 2,7 bis 4,8 Prozent der Wirtschaftskraft wachsen.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil sagte bei einer Veranstaltung der "Süddeutschen Zeitung" in Berlin, es werde bereits stark gespart. Beim Haushalt für 2027, bei dem am Donnerstag im Bundestag die letzten Details festgezurrt werden, habe die Lücke einst 34 Milliarden Euro betragen und sei geschlossen worden. Für 2028 sei die Lücke schon auf 25 Milliarden ‌von einst 60 Milliarden Euro reduziert worden. "Das sind harte Entscheidungen", sagte der SPD-Chef.

Die Ökonomen plädieren ⁠dafür, Subventionen abzubauen und die Sozialversicherungen zu reformieren. Konkret schlagen ⁠sie vor, die abschlagsfreie sogenannte Rente mit 63 nach 45 Versicherungsjahren abzuschaffen und die 2025 beschlossene Ausweitung der Mütterrente ab 2027 zurückzunehmen. Selbst damit ließen sich die Haushaltslöcher jedoch nicht ganz schließen. Mittelfristig könnten auch Steuererhöhungen nötig werden.

Zudem wollen die Ökonomen die schuldenfinanzierte Aufrüstung schrittweise begrenzen. Seit einer Grundgesetzänderung dürfen Verteidigungsausgaben oberhalb von einem Prozent des BIP vollständig über Kredite finanziert werden, ohne auf die Schuldenbremse angerechnet zu werden. Diese Schwelle sollte aus Sicht der Wirtschaftsweisen ab 2031 jährlich um 0,25 Prozentpunkte steigen. Damit müsste der Bund einen wachsenden Teil der Militärausgaben aus regulären Haushaltsmitteln finanzieren. "Die Verteidigungsausgaben dauerhaft über zusätzliche Schulden zu finanzieren, ist nicht tragfähig", warnte Schnitzer.

Auch die Bundesbank blickt optimistischer auf die Konjunktur. Notenbank-Chef Joachim Nagel stellte in Aussicht, dass man die Juni-Prognose für 2026 von plus 0,5 Prozent beim kalenderbereinigten realen BIP im Dezember erhöhen werde.

Der 1963 eingerichtete Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berät die Regierung. Das Gremium legt ⁠im Herbst ein Jahresgutachten mit Prognosen zur Konjunktur und Empfehlungen für die Wirtschaftspolitik vor. Im Frühjahr wird es aktualisiert. Vorsitzende ist Schnitzer. Weitere Mitglieder sind Veronika Grimm, Achim Truger, Martin Werding und Gabriel Felbermayr.

(Weiterer Reporter: Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)