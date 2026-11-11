Wirtschaftsweise heben Wachstumsprognose an
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Auch die "Wirtschaftsweisen" heben ihre Wachstumsprognose für Deutschland an. Der Sachverständigenrat erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr um 1,3 Prozent steigt und im kommenden Jahr um 1,0 Prozent./hoe/DP/stk
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