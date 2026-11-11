'Wirtschaftsweise' legen Jahresgutachten vor

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Die "Wirtschaftsweisen" legen an diesem Mittwoch (14.30 Uhr) ihr Jahresgutachten vor. Zuvor wird es an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) übergeben. Erwartet wird, dass auch der Sachverständigenrat seine Wachstumsaussichten für dieses und das kommende Jahr deutlich erhöht. Die Bundesregierung rechnet für dieses Jahr mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,3 Prozent.

Hauptgründe sind ein besserer Export sowie hohe staatliche Ausgaben zur Modernisierung der Infrastruktur. Ökonomen zweifeln aber, dass es sich um einen nachhaltigen Aufschwung handelt. Die Bundesregierung ringt derzeit um grundlegende Reformen, damit deutsche Firmen wettbewerbsfähiger werden./hoe/DP/jha

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