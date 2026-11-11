Zähe Inflation lockt Fed wohl aus der Reserve: Kommt XL-Zinsschritt?

Washington/Berlin, 11. Nov (Reuters) - Die ⁠Signale aus der US-Notenbank lassen auf eine straffere Gangart im Kampf gegen die hartnäckig hohe Inflation schließen. Viele Experten halten es für plausibel, dass die Federal Reserve bei den kommenden Sitzungen bis ins Frühjahr hinein an der Zinsschraube drehen wird. Auch ein XL-Schritt zum Jahresende liegt nun im Bereich des Möglichen: US-Notenbankdirektor Christopher Waller hat ein "entschlosseneres Vorgehen" und eine kräftige Erhöhung um einen halben Punkt für Dezember ins Spiel gebracht. "Wir gehen daher davon aus, ‌dass ein solch großer Schritt bei der nächsten Sitzung ernsthaft diskutiert wird, und wollen seine Umsetzung nicht mehr ausschließen", meint Chefvolkswirt Daniel Hartmann vom Vermögensverwalter Bantleon. Um sein mantraartiges Bekenntnis zur Sicherung von Preisstabilität mit Leben zu erfüllen, müsse Fed-Chef Kevin Warsh samt Team nun ⁠liefern.

Auch die US-Währungshüterin Lorie ⁠Logan kann sich eine schnellere Gangart zur Inflationsbekämpfung vorstellen. Die Präsidentin des Notenbankbezirks Dallas erklärte, es sei "möglicherweise ein zügigeres Vorgehen" denkbar: Schneller also, als es der im September beschlossene Zinsschritt um einen Viertelprozentpunkt in Verbindung mit einer anschließenden Zinspause bei der Sitzung im Oktober nahelegt. Logan betonte, ihrer Ansicht nach müsse die Fed die Zinsen um mindestens einen weiteren halben Prozentpunkt anheben, bevor sie eine Pause einlege, um die Lage neu zu bewerten.

"ECHTES INFLATIONSPROBLEM"

Für Jeffrey Schmid, Präsident des Fed-Bezirks Kansas City, hat das Thema Inflation "oberste Priorität". Auch der Chef der Fed von Chicago, Austan ‌Goolsbee, ist alarmiert: "Wir haben es mit einem echten Inflationsproblem zu tun, das sich über ‌die Zeit entwickelt hat – und damit müssen wir uns nun auseinandersetzen." Die Notenbank verfehlt ihr Inflationsziel von 2,0 Prozent seit Jahren. Im Oktober konnte wegen des Behörden-Shutdowns im Zuge des Haushaltsstreits im Vorjahresmonat zwar keine Jahresteuerung ermittelt werden. Schätzungen zufolge dürfte sie jedoch an der Vier-Prozent-Marke kratzen. Die Verbraucherpreise legten zum September ⁠um 0,4 Prozent zu und damit etwas stärker als erwartet.

Chefökonom Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank (HCOB) verweist auch darauf, dass ‌sich die sogenannte Super-Kernrate beschleunigt hat, die Dienstleistungen ohne Wohnen berücksichtigt. Sie wird ⁠gerne herangezogen, um den tatsächlichen Inflationstrend besser zu erfassen. "Das sind für sich gesehen Daten, die unsere Erwartung einer Fed-Zinsanhebung im Dezember bestätigen", so der Experte. Von einem "Done-Deal" sollte man seiner Meinung nach aber noch nicht sprechen. Denn zum einen befinde sich der Ölpreis gerade im Sinkflug. Zum anderen könne man angesichts der jüngsten Nervosität an den Aktienmärkten nicht ausschließen, dass es bis ‌zur nächsten Fed-Sitzung doch noch turbulent an den Finanzmärkten zugehe.

Diese Sorge treibt auch ⁠Fed-Direktorin Michelle Bowman um. Sie warnte vor potenziellen Risiken für ⁠die Wirtschaft durch die verschärften Finanzierungsbedingungen bei fallenden Aktienkursen und höheren Anleiherenditen. Sie erwartet, dass sich die Inflation im nächsten Jahr abschwächen wird, sofern der Preisdruck durch den Ausbau der KI-Infrastruktur und den Iran-Krieg nachlässt.

"Es ist möglich, dass der Energieschock zum Zeitpunkt der Sitzung im März – oder sogar schon bei der Sitzung im Januar – weitgehend als überstanden wahrgenommen wird", erklärte David Mericle, Chefvolkswirt für die USA bei der Bank Goldman Sachs. Man gehe jedoch davon aus, dass die jüngsten Inflationsdaten die meisten US-Notenbanker dazu veranlassen würden, in ihrem Zinsausblick im Dezember eine dritte Erhöhung zu signalisieren.

Im September deuteten die Währungshüter nach ihrer Zinserhöhung an, die Zügel nur noch ein weiteres Mal anzuziehen und 2027 in den Wartemodus schalten. Laut Bantleon-Chefvolkswirt Hartmann dürfte dies jedoch Makulatur sein: "Alles in allem halten wir bis März 2027 Leitzinsanhebungen um bis ⁠zu 75 Basispunkte mittlerweile für plausibel." Der Zinskorridor könnte sich damit von derzeit 3,75 bis 4,00 Prozent auf 4,50 bis 4,75 Prozent verschieben.

(Bericht von Howard Schneider, Ann Saphir, Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)