

EQS-Media / 12.11.2026 / 09:00 CET/CEST



Aeluma entscheidet sich für AIXTRON G10-AsP zur Erweiterung seiner Photodetektor- und Laserfertigung

Herzogenrath, 12. November 2026– AIXTRON SE (FSE: AIXA) gibt bekannt, dass Aeluma, Inc. (NASDAQ: ALMU), ein in den USA ansässiges Halbleiterunternehmen, das skalierbare Photoniklösungen für Anwendungen in der KI-Datenkommunikation entwickelt, ein AIXTRON G10-AsP-System erworben hat. Die Anlage wird die Weiterentwicklung der Plattform sowie den Ausbau der Fertigungskapazitäten für Aelumas Non-InP-Photonikplattform, die ohne Indiumphosphid-Substrate (InP) auskommt, unterstützen.

Aeluma, Inc. wurde 2019 als Spin-off der University of California in Santa Barbara gegründet. Das Unternehmen ist ein innovatives Halbleiterunternehmen, das sich auf skalierbare, leistungsstarke photonische und elektronische Technologien spezialisiert hat. Mit Sitz in Goleta, Kalifornien, verfügt Aeluma über modernste Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie Fertigungskapazitäten für die Herstellung von Halbleiterwafern, die eine schnelle Fertigung von Chips, Rapid Prototyping sowie Tests und Validierungen ermöglichen.

Die Kundennachfrage nach photonischen Bauelementen für die KI-Datenkommunikation wächst weiterhin mit beispielloser Dynamik. Die Technologie von Aeluma ermöglicht die Skalierung auf größere Substrate, ohne auf InP-Substrate angewiesen zu sein. Dies wird erreicht, indem bestimmte Verbindungshalbleitermaterialien mit Galliumarsenid (GaAs) oder Silizium (Si) in Mikroelektronik-Qualität für die Großserienfertigung kombiniert werden. Dadurch lassen sich Produktion weiter skalieren und die Kosteneffizienz erhöhen.

Das auf Vollautomatisierung und hohen Durchsatz ausgelegte G10-AsP-System von AIXTRON unterstützt sowohl 150-mm- als auch 200-mm-Wafer und wurde speziell für die proprietären Prozesse von Aeluma konfiguriert.

„Die AIXTRON G10-AsP-Plattform unterstützt unsere Strategie, die Fertigung photonischer Bauelemente auf 150-mm- und größeren Substraten zu skalieren“, sagt Dr. Jonathan Klamkin, Gründer und CEO von Aeluma. „Die Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits-Fotodetektoren, Quantenpunktlasern und anderen photonischen Bauelementen für Scale-up- und Scale-out-Architekturen im KI-Bereich wächst weiterhin rasant. Mit dieser Investition sind wir in der Lage, einen wachsenden Markt zu bedienen, indem wir die Vorteile unserer heterogenen Integrationsplattform nutzen.“

„Wir sind stolz darauf, den Hochlauf der Produktion bei Aeluma mit unserem G10-AsP-System zu unterstützen“, sagt Dr. Felix Grawert, CEO von AIXTRON. „Die Nachfrage nach photonischen Bauelementen im KI-Bereich und in verwandten Märkten treibt den Übergang zu größeren Waferformaten voran. Der Ansatz von Aeluma bietet in dieser Hinsicht eine vielversprechende Alternative.“

Die Vereinbarung baut auf einer mehrjährigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen auf und unterstreicht die Bedeutung der MOCVD-Technologie von AIXTRON für den expandierenden Photonikmarkt. Sie unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, kundenspezifische Depositionslösungen mit hohem Durchsatz für anspruchsvolle Fertigungsverfahren im Bereich der Verbindungshalbleiter zu entwickeln.

Ansprechpartner

Christian Ludwig

Vice President Investor Relations & Corporate Communications

fon +49 (2407) 9030-444

e-mail c.ludwig@aixtron.com

Über AIXTRON

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Herzogenrath (bei Aachen), Deutschland, sowie Tochtergesellschaften und Vertriebsniederlassungen in Asien, den Vereinigten Staaten und Europa. Die Technologielösungen von AIXTRON werden weltweit von einer Vielzahl von Kunden eingesetzt, um fortschrittliche Komponenten für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungshalbleitern oder organischen Halbleitermaterialien herzustellen. Solche Komponenten finden in einer Vielzahl von Anwendungen, Technologien und Branchen Verwendung. Dazu gehören Laser- und LED-Anwendungen, Display-Technologien, Datenübertragung, SiC- und GaN-Leistungsmanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signaltechnik und Beleuchtung sowie eine Reihe weiterer Spitzenanwendungen.

Unsere eingetragenen Marken: AIXACT®, AIX-Multi-Ject®, AIXTRON®, Close Coupled Showerhead®, EXP®, EPISON®, Gas Foil Rotation®, HXP®, HYPERION®, Multi-Ject®, Planetary Reactor®, PVPD®, STExS®, TriJet®.

Weitere Informationen zu AIXTRON (FSE: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) finden Sie auf unserer Website unter:

www.aixtron.com

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Emittent/Herausgeber: AIXTRON SE

Schlagwort(e): Unternehmen

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