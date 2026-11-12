AKTIE IM FOKUS 2: Nvidia fällt nach Berichten über möglichen Chefwechsel

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NEW YORK (dpa-AFX) - Nvidia-Aktien haben wegen Medienberichten über eine möglicherweise bevorstehende Abberufung von Unternehmenschef Jensen Huang kräftig nachgegeben. Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtete, bereite der Verwaltungsrat eine mögliche Ablösung Huangs vor.

Noch am Mittwoch (Ortszeit) könne das Aufsichtsgremium zusammenkommen, um über die Zukunft des Firmenchefs zu entscheiden. Auch die "New York Times" berichtete über die Sitzung.

Der Kurs der Aktie des Halbleiterherstellers sackte kurz nach Mitternacht um bis zu neun Prozent auf 158 Dollar und damit auf das niedrigste Niveau seit Mitte 2025 ab.

Seit Bekanntwerden der Affäre mit der vermeintlichen chinesischen Spionin am Wochenende sank der Nvidia-Kurs bis zum Handelsende am Mittwoch um sieben Prozent. Damit nahm die jüngste Talfahrt des Papiers weiter Fahrt auf.

Seit dem Rekordhoch von etwas mehr als 240 Dollar Anfang Oktober ging es bereits um fast 30 Prozent nach unten. Der Börsenwert fiel seitdem von knapp sechs Billionen Dollar auf nur noch rund 4,2 Billionen Dollar. Nvidia ist damit immer noch eines der wertvollsten Unternehmen der Welt.

Huang gilt als eines der prägendsten Gesichter des KI-Booms der vergangenen Jahre. Eine Abberufung könnte den Halbleiterkonzern, dessen Chips als Schlüssel zur weiteren Entwicklung Künstlicher Intelligenz gelten, in eine Führungskrise stürzen.

Der US-Chipkonzern Nvidia hatte zuvor nach Berichten, dass Firmenchef Huang zum Ziel ausländischer Spionageaktivitäten geworden sei, eine eigene Untersuchung eingeleitet. Die Untersuchung solle von Mitgliedern des Verwaltungsrates und externen Ermittlern geführt werden, hieß es.

In den vergangenen Tagen hatte es Medienberichte gegeben, wonach der 63 Jahre alte Multimilliardär Huang ein Verhältnis zu einer Frau gehabt habe, die nach Vermutungen von US-Sicherheitskreisen eine chinesische Spionin gewesen sein soll. Huang bestätigte in einer E-Mail an die Nvidia-Beschäftigten, dass er eine Affäre hatte.

Die "New York Times" berichtete am Mittwoch zudem, dass Huang eine weitere Affäre mit einer ihm unterstellten Managerin des Unternehmens gehabt haben soll. Huang und Nvidia äußerten sich dem Bericht zufolge zunächst nicht dazu./zb/DP/zb