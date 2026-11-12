AKTIE IM FOKUS: Zielanhebung könnte Allianz wieder auf Rekordkurs bringen

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein höher gestecktes Ziel für den operativen Jahresgewinn dürfte die Aktie der Allianz zurück auf Rekordkurs bringen. Vorbörslich legte sie auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 0,5 Prozent auf 466,10 Euro zu. Ihr Rekordhoch hatte sie vor einer Woche bei 469,10 Euro erreicht.

Das operative Ergebnis im dritten Quartal habe 10 Prozent über dem Analystenschnitt (Konsens) gelegen und sei von sämtlichen Geschäftsbereichen angetrieben worden, schrieb JPMorgan-Analyst Kamran Hossain. Zugleich hob er hervor, dass das Management daher den oberen Rand für das operative Jahresergebnisziel von 18,4 auf nun 18,6 Milliarden Euro angehoben hat. Auch wenn dieses nicht wesentlich über dem von Bloomberg zur Verfügung gestellten Konsens liege, nannte er die Zahlen an diesem Morgen "stark" und sieht sie "als gute Grundlage für weiteres Gewinnwachstum in der Zukunft"./ck/jha/

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