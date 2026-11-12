Aktien Frankfurt Ausblick: Gewinne erwartet - Dax winkt Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte seine jüngste Erholung am Donnerstag fortsetzen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den Dax einen Anstieg um 0,9 Prozent auf 26.893 Punkte. Damit würde der Leitindex seinen Höchststand aus der Vorwoche bei 26.692 Punkten übertreffen. Schon am Vortag hatten dem Dax bis dahin nur wenige Punkte gefehlt.

Sinkende Ölpreise und eine inzwischen wieder bessere Stimmung im Technologiesektor geben den Börsen Auftrieb, wenngleich der Techsektor am Donnerstag in Anbetracht von Medienberichten über eine mögliche Ablösung von Nvidia -Chef Jensen Huang unter Druck geraten könnte. Bei der Quartalsberichtssaison der Unternehmen hierzulande findet am Donnerstag das große Finale statt.

Der Technologiekonzern Siemens verzeichnete ein Rekordgeschäftsjahr und übertraf die Prognosen der Analysten. So knackte Siemens beim Auftragseingang die Marke von 100 Milliarden Euro und steigerte das Neugeschäft auf vergleichbarer Basis um ein Viertel. Der Umsatz wuchs auf vergleichbarer Basis um acht Prozent. Für das neue Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) kündigte das Unternehmen weiteres Wachstum an und erhöhte seine Mittelfristziele. Die Aktie stieg auf der Handelsplattform Tradegate zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 3,2 Prozent.

Die Allianz wird nach einem Rekordergebnis in den ersten neun Monaten optimistischer für 2026. Glänzende Geschäfte mit Investmentfonds ließen den Versicherer hohe Schäden durch Naturkatastrophen im Sommer verschmerzen. Die Allianz-Aktie legte auf Tradegate um 0,7 Prozent zu.

Deutlich höhere Schäden durch Naturkatastrophen zehrten beim weltgrößten Rückversicherer Munich Re im Sommer am Gewinn. Dennoch blieben die versicherten Großschäden im dritten Quartal mit 646 Millionen Euro niedriger als für diesen Zeitraum im Durchschnitt erwartet. Der Überschuss sank um rund 13 Prozent. Auch die Erstversicherungstochter Ergo warf weniger ab. Die Munich-Re-Anteilsscheine stiegen auf Tradegate dennoch um 1,2 Prozent.

Die Merck KGaA hob nach einem überraschend guten dritten Quartal ein weiteres Mal ihre Jahresziele an. In den drei Monaten bis Ende September hatte das Unternehmen erneut von einem florierenden Geschäft in seiner Laborsparte (Life-Science) insbesondere mit Produkten und Lösungen rund um die Arzneimittelproduktion profitiert. Die Merck-Titel verteuerten sich auf Tradegate um 0,7 Prozent.

Der Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller Fresenius hat rund 13,4 Millionen Aktien am Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC ) zum Preis von 39 Euro je Aktie verkauft und damit einen Bruttoerlös von rund 524 Millionen Euro erzielt. Die Finanzbeteiligung an FMC sinkt damit auf etwa 20 Prozent. Die FMC-Aktie sank auf Tradegate um 2,4 Prozent, jene von Fresenius reagierte hingegen kaum auf die Mitteilung.

Eine hohe Nachfrage nach Wohnungen in den Ballungszentren gibt dem Immobilienkonzern LEG weiter Auftrieb. Die für das Unternehmen wesentliche Ergebniskennziffer AFFO legte um knapp 5 Prozent zu. Im kommenden Jahr soll das Ergebnis weiter zulegen und 230 bis 250 Millionen Euro erreichen.

Ströer steigerte den Umsatz im dritten Quartal um gut vier Prozent. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) hingegen stagnierte fast. Beim operativen Gewinn übertraf der Werbevermarkter die Erwartungen der Analysten, beim Umsatz verfehlte er sie. Die Jahresziele wurden bestätigt.

Der Versicherungskonzern Talanx wird noch optimistischer für 2026 und peilt für 2027 erstmals einen Überschuss von über drei Milliarden Euro an.

Für die Aktien von Patrizia ging es auf Tradegate um satte 21 Prozent nach oben. Die Immobiliengesellschaft erhielt von der First Capital Partner GmbH ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von 8,20 Euro je Aktie. Dies entspreche einer Prämie von gut 30 Prozent zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag, hieß es./edh/mis