Aktien New York: Nvidia brechen nach Huangs Rücktritt ein - Dow stabil

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
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NEW YORK (dpa-AFX) - Der Rücktritt von Nvidia -Chef Jensen Huang hat die Aktien des Chip-Giganten und KI-Trendsetters am Donnerstag noch tiefer in die Knie gezwungen. Um bis zu 13 Prozent sackten die Papiere ab, zuletzt waren es noch 8 Prozent. Die hohen Kursverluste zogen auch andere Papiere aus der KI-Branche mit nach unten. Zudem strichen Anleger hier auch Kursgewinne nach den teils prozentual zweistelligen Gewinnen am Vortag ein.

Der technologielastige Nasdaq 100 ging mit einem Abschlag von 1,5 Prozent in den Handel, grenzte die Verluste aber rasch ein und lag zuletzt noch mit 0,5 Prozent im Minus bei 28.232 Punkten. Nvidia belastete das Börsenbarometer, denn mit einem Indexgewicht von gut neun Prozent ist die Aktie der drittschwerste Titel hinter Apple und Microsoft , deren Kurse leicht zulegten.

Der Leitindex Dow Jones Industrial lag mit 52.508 Punkten moderat im Plus. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,3 Prozent auf 7.598 Punkte nach./bek/he

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