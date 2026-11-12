Aktien New York: Verluste - Nvidia fällt weiter nach Huangs Rücktritt

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
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NEW YORK (dpa-AFX) - Der Rücktritt von Nvidia -Chef Jensen Huang hat die Aktien des Chip-Giganten und KI-Trendsetters am Donnerstag noch tiefer in die Knie gezwungen. Prozentual zweistellig brachen die Papiere im frühen Handel ein, machten anschließend aber wieder Boden gut. Am Ende des Nasdaq-Handels waren es noch minus vier Prozent. Anleger schichteten frei werdende Mittel in andere große Halbleiterwerte um.

Dank dieser Umschichtungen sowie Kursgewinnen von Indexschwergewichten wie Amazon, Alphabet und Microsoft konnte der technologielastige Nasdaq 100 anfängliche deutliche Verluste großteils wieder aufholen. Zum Handelsschluss lag der Index mit 0,30 Prozent im Minus bei 28.289,19 Zählern. Damit ist die jüngste Erholung des Tech-Barometers zunächst unterbrochen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,36 Prozent auf 52.297,09 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,35 Prozent auf 7.592,40 Zähler./bek/he

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