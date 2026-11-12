Allianz: Die hohe Bewertung spricht für Geduld

Was bewegt die Aktie?

Die Allianz erzielt im Quartal ein operatives Ergebnis von 4,7 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg um sechs Prozent und übertrifft die erwarteten 4,3 Milliarden Euro deutlich. Zugleich wächst das Geschäftsvolumen um drei Prozent auf mehr als 44 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis prozentual stärker zulegt.

Auch über die ersten neun Monate zeigt sich eine starke Entwicklung. Das operative Ergebnis steigt in diesem Zeitraum um acht Prozent auf mehr als 14 Milliarden Euro und erreicht damit einen Rekord. Damit hat der Versicherer bereits rund 81 Prozent des für das Gesamtjahr angestrebten operativen Ergebnisses erzielt.

Bei der Jahresprognose hebt die Allianz das obere Ende der Spanne leicht an und behält die Untergrenze bei. Dadurch vergrößert sich die Spanne der erwarteten Ergebnisse trotz des bereits erreichten hohen Anteils am Jahresziel. Die Anpassung fällt damit vorsichtig aus, gemessen an der starken operativen Entwicklung in den ersten neun Monaten.

Zusätzliche positive Impulse liefert das Kapitalmarktergebnis, das die Erwartungen deutlich übertrifft. Im vergangenen Quartal erhält die Allianz zudem viel neues Kapital zur Anlage. Die Aktie steigt nach den Zahlen um rund 1,8 Prozent und erreicht im Handelsverlauf kurzzeitig ein neues Hoch, begleitet von einem deutlich besseren operativen Quartalsergebnis als erwartet.

Mit dem Kursanstieg hat sich allerdings auch die Bewertung deutlich erhöht. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis ist von acht auf inzwischen 14 gestiegen und liegt damit über seinem Median von knapp elf. Die starke Geschäftsentwicklung geht somit mit einer Bewertung einher, die einen Einstieg auf dem aktuellen Niveau weniger attraktiv macht als bei der Münchener Rück.

Charttechnik

Der Kurs setzt seinen Anstieg nach einem Rücksetzer fort. Aus einem Hoch um 450 Euro und einem Tief um 410 Euro ergibt sich eine Korrekturspanne von rund 40 Euro. Setzt sich die Aufwärtsbewegung über das bisherige Hoch fort, lässt sich daraus ein charttechnisches Ziel um 490 Euro ableiten.

Martins Einschätzung

Das attraktive Geschäft rechtfertigt ein Kurs/Gewinn-Verhältnis oberhalb des Medians von knapp elf. Mit dem aktuellen Wert von 14 liegt die Bewertung jedoch bereits auf einem hohen Niveau. Für einen Neueinstieg erscheint es sinnvoll, eine Korrektur abzuwarten. Die Münchener Rück bietet im Vergleich derzeit die attraktivere Ausgangsbasis.