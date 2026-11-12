Allianz rechnet mit höherem Gewinn - Vermögensverwaltung brummt

Berlin, 12. Nov (Reuters) - ⁠Der Münchner Versicherungsriese Allianz schraubt angesichts guter Geschäfte in der Vermögensverwaltungssparte seine Ziele für das laufende Jahr nach oben. Der Dax-Konzern rechnet nun mit einem Betriebsgewinn von bis zu 18,6 Milliarden Euro, von denen er nach neun Monaten 14,1 Milliarden Euro bereits in der Kasse hat. Finanzchefin Claire-Marie Coste-Lepoutre sagte, das ‌gute Abschneiden sei trotz volatiler Kapitalmärkte und höherer Belastungen aus Naturkatastrophen gelungen. Der Rekordwert des operativen Ergebnisses in den ersten neun Monaten sei von allen Geschäftssegmenten getragen worden. "Diese Entwicklung zeigt die ⁠Stärke und Resilienz ⁠unseres diversifizierten Geschäftsmodells, auch in einem anspruchsvollen operativen Umfeld."

Der wichtigste Grund für das bessere Abschneiden sind gute Geschäfte in der Vermögensverwaltungssparte. Hier verbesserte sich das operative Ergebnis in den ersten neun Monaten um ein Fünftel. Zum einen spielte dabei eine Rolle, dass das für Dritte verwaltete Vermögen zulegte, zum anderen stiegen aber auch die erfolgsabhängigen Provisionen. Ende September verwalteten die Allianz-Töchter Pimco und Allianz ‌GI fast 2,1 Billionen Euro, das sind elf Prozent mehr ‌als im Vorjahr.

An der Börse notierten die Allianz-Aktien rund ein Prozent fester. "Pimco läuft", schrieben die Analysten von Jefferies. Dabei spielten nicht zuletzt die steigenden Zinsen eine Rolle. "Wir denken, dass die Vorteile von inflationsindexierten Anleihen vom Markt ⁠unterschätzt wurden."

Doch auch das Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen zog an, das operative Ergebnis lag hier gut ‌drei Prozent über dem Vorjahresniveau. 91 Prozent des ⁠Neugeschäftsvolumens entfielen auf die bevorzugten Geschäftssparten, hieß es. Die Schadens- und Unfallversicherung profitierte davon, dass die Kapitalanlagen gut liefen. Im dritten Quartal machten der Sparte allerdings Naturkatastrophen zu schaffen, die den Gewinn drückten.

Auch der Versicherungskonzern Talanx setzte sich höhere Ziele und nimmt für das ‌kommende Jahr die Marke von drei Milliarden Euro ⁠ins Visier. 2026 soll der Nettogewinn erst einmal ⁠auf 2,8 (Vorjahr: 2,48) Milliarden Euro steigen. Die eigentlich erst für 2027 angestrebte Marke von 2,5 Milliarden Euro Gewinn kann Talanx damit vorzeitig übertreffen, neue mittelfristige Ziele will sich der Vorstand im Frühjahr setzen.

Für die ersten drei Quartale meldete Talanx einen Gewinn von 2,2 Milliarden Euro, das sind zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Talanx-Chef Torsten Leue sagte, nach neun Monaten habe das Unternehmen nicht nur sein Ergebnis zweistellig auf einen neuen Rekordwert gesteigert, sondern auch seine Qualität weiter erhöht. "Dabei hat sich unsere Diversifizierung erneut ausgezahlt – alle Geschäftsbereiche haben zu unserem Gewinnwachstum beigetragen." Und ⁠im Großschadenbudget seien für das Gesamtjahr noch 750 Millionen Euro Luft.

(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)