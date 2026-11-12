Amazon: Drei neue Kurstreiber – Midterms, 17-facher Tokenverbrauch und der Anthropic-Joker!
DZ BANK · Uhr
Thema: KI
Werbung
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Amazon: Drei neue Kurstreiber – Midterms, 17-facher Tokenverbrauch und der Anthropic-Joker!
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Japanische Beteiligungs-GesellschaftOpenAI-Investor Softbank macht sieben Milliarden Dollar Verlust10. Nov. · Reuters
Plus-Analysen
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte10. Nov. · onvista
PlusAnalyse zum Mega-Börsengang
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“09. Nov. · onvista
PlusPictet-Expertin über Luxus-Aktien