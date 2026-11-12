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DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Amazon: Drei neue Kurstreiber – Midterms, 17-facher Tokenverbrauch und der Anthropic-Joker!

DZ BANK · Uhr
Thema: KI
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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Amazon: Drei neue Kurstreiber – Midterms, 17-facher Tokenverbrauch und der Anthropic-Joker!


Amazon könnte nach den US-Midterms zu den unerwarteten Gewinnern strengerer Regeln für neue Rechenzentren gehören. Während Genehmigungen schwieriger werden, steigt der wirtschaftliche Wert bereits verfügbarer Rechenkapazitäten. Gleichzeitig explodiert der Tokenverbrauch bei AWS, und der geplante Anthropic-Börsengang könnte Amazons KI-Beteiligung erheblich aufwerten. Diese drei Entwicklungen treffen auf ein Cloudgeschäft, das zuletzt um 39,3 % wuchs.

 

Midterms: Warum weniger Data Center für AWS gut sein könnten



Endlos Turbo Long 228,6957 open end: Basiswert Amazon.com

DN0FEM
Quelle: DZ BANK: Geld 12.11. 11:20:54, Brief --
3,47 EUR -- EUR 2,66% Basiswertkurs: 266,22 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 11.11.
Basispreis 228,6957 USD Knock-Out-Barriere 228,6957 USD
Hebel 6,94x Abstand zum Basispreis in % 14,10%
Abstand zum Knock-Out in % 14,10% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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