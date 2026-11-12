ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Nvidia auf 'Market-Perform' - Ziel halbiert

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia auf 200 Dollar halbiert und die Aktien von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Analyst Stacy Rasgon begründete dies am Mittwochabend mit den weiter schwelenden Spekulationen über die Zukunft von Konzernchef Jensen Huang und der hohen Unsicherheit. Er habe es zuvor schon als größtes Risiko für die Aktie hervorgehoben, dass der Chef an der Spitze des Unternehmens nicht mehr tragbar sein könnte. Angesichts der neuen Vorwürfe erscheint es ihm unrealistisch, dass der Verwaltungsrat ihn in seiner Position belässt. Während der Suche nach einem Nachfolger rechnet Rasgon zwar nicht mit Problemen im Betriebsablauf. Er fürchtet aber, dass zweifellos noch weitere Anschuldigungen folgen werden. Fragezeichen stünden vielleicht hinter den zahlreichen Investitionen des Unternehmens innerhalb der Lieferkette./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 23:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 23:55 / UTC

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