ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Grenke auf 'Kaufen' - Fairer Wert 20 Euro

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Grenke nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 20 Euro belassen. Die ordentlichen Quartalsresultate des Leasingspezialisten seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht Grenke auf einem guten Weg, die bestätigte Gewinnprognose zu erreichen. Die Aktie sei zudem sehr attraktiv bewertet./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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