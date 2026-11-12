ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für SMA Solar auf 52 Euro - 'Halten'
dpa-AFX · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SMA Solar von 54 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit den nach oben hin eingeengten Jahreszielspannen nach dem soliden dritten Quartal steige die Ergebnistransparenz, schrieb Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der hohe Auftragsbestand des Photovoltaikkonzerns sichere die Geschäftsauslastung in den kommenden Quartalen ab./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Das könnte dich auch interessieren
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Siemens Energy auf 250 Euro - 'Overweight'heute, 07:04 Uhr · dpa-AFX
Außerordentliche HauptversammlungUnicredit plant Umbau im Aufsichtsrat der Commerzbank09. Nov. · Reuters
Plus-Analysen
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte10. Nov. · onvista
PlusAnalyse zum Mega-Börsengang
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“09. Nov. · onvista
PlusPictet-Expertin über Luxus-Aktien