ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Siemens Energy auf 250 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 245 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse seinen stark gewesen und der Tenor auf der Telefonkonferenz beruhigend, schrieb Phil Buller am Mittwochabend in seinem Resümee. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen bis zum Geschäftsjahr 2029 um bis zu 21 Prozent an./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 22:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 00:15 / GMT

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