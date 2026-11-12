APA ots news: FMA: Gemeinsam für einen sauberen Finanzplatz: fair und sicher

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    7. FMA-Tagung "Compliance, Geldwäscheprävention und  
Sanktionsaufsicht" widmet sich digitalem Vertrieb, 
Betrugsprävention, Geldwäsche und Sanktionen 

Wien (APA-ots) - Ein sicherer und sauberer Finanzplatz ist für eine  
offene 
Volkswirtschaft wie Österreich unverzichtbar: Integrität stärkt das 
Vertrauen in den Finanzmarkt, schafft faire Wettbewerbsbedingungen 
und schützt sowohl Kund:innen als auch seriöse Anbieter vor 
kriminellem Missbrauch und unlauteren Geschäftspraktiken. Dieser 
Ansatz steht im Mittelpunkt der Tagung "Compliance, 
Geldwäscheprävention & Sanktionenaufsicht" der österreichischen 
Finanzmarktaufsicht (FMA) , die am heutigen Donnerstag, dem 
12.11.2026, bereits zum siebten Mal stattfindet. 

"Unser Finanzplatz muss sicher und sauber sein. Wir wollen 
verhindern, dass der Finanzmarkt für kriminelle Zwecke missbraucht 
wird - von Geldwäsche bis Betrug. Und wir wollen, dass die Menschen 
darauf vertrauen können, am Finanzmarkt fair behandelt zu werden. 
Beides ist Aufgabe einer glaubwürdigen und wirksamen Aufsicht", so 
FMA-Vorstand Oliver Schütz zum Auftakt der Tagung vor den rund 400 
Teilnehmer:innen aus der gesamten Finanzwirtschaft. "Davon 
profitieren Kund:innen und die Realwirtschaft ebenso wie die 
Finanzwirtschaft selbst." 

Die Integrität des Finanzplatzes ist dabei eine gemeinsame 
Aufgabe aller zuständigen Institutionen, wie Finanzminister Markus 
Marterbauer auf der FMA-Tagung hervorhob. "Ein sauberer Finanzplatz 
schafft Vertrauen und Sicherheit und ist von zentraler Bedeutung für 
den Wirtschaftsstandort Österreich", so Marterbauer. "Die jüngste 
FATF-Länderprüfung bestätigt unsere Fortschritte bei der 
Geldwäschebekämpfung und zeigt zugleich, wo weiterer Handlungsbedarf 
besteht." 

Finanzprodukte werden zunehmend über Apps und andere digitale 
Kanäle angeboten, künstliche Intelligenz hält Einzug in Beratung und 
Vertrieb. So werden Angebote von Konsumkrediten bis zu 
Wertpapierprodukten einfacher zugänglich, besser personalisiert und 
auch über Ländergrenzen hinweg erhältlich. Dabei entstehen auch neue 
Risiken , etwa wenn automatisierte Entscheidungen nicht ausreichend 
transparent oder nachvollziehbar sind. 

"Unser Anspruch ist klar: Einfacherer Zugang darf nicht mit 
geringerem Schutz einhergehen ", so Schütz weiter. "Informationen 
müssen verständlich bleiben, Produkte zu den Bedürfnissen der 
Kund:innen passen und Vertriebsprozesse fair gestaltet sein. Für uns 
als Aufsicht ist entscheidend, wie Technologie eingesetzt wird und 
welche Wirkung sie auf die Menschen hat." 

Auch der Finanzbetrug - der im vergangenen Jahr rund 115 
Millionen Schaden anrichtete - verlagert sich verstärkt in digitale 
Kanäle. Betrüger:innen setzen zunehmend auf Social Engineering und 
bringen Kund:innen dazu, Zahlungen selbst zu autorisieren. Hier 
greifen Betrug und Geldwäsche ineinander, wenn die zuvor erbeuteten 
Gelder umgehend dem Zugriff entzogen werden. 

Eine weitere klassische Vortat der Geldwäsche ist der 
Abgabenbetrug, wie Finanzminister Marterbauer betonte: "Auch die 
konsequente Bekämpfung von Abgabenbetrug ist für uns eine zentrale 
Aufgabe, denn Steuerdelikte können Ausgangspunkt für Geldwäsche sein. 
Deshalb setzen wir auf wirksame Kontrollen und moderne Technologien. 
Denn für uns gilt: Nulltoleranz bei Abgabenbetrug und anderen Formen 
der Finanzkriminalität." 

"Wirksame Prävention muss an mehreren Stellen ansetzen: bei der 
Aufklärung der Verbraucher:innen und technischen Sicherheitsmaßnahmen 
ebenso wie bei der frühzeitigen Erkennung verdächtiger Zahlungsströme 
und Betrugsmuster durch die Finanzunternehmen", so Schütz. "Für diese 
geht es dabei auch darum, ihre Systeme und Geschäftsmodelle vor 
Missbrauch zu schützen und das Vertrauen ihrer Kund:innen in digitale 
Angebote zu erhalten." 

Mit dem neuen europäischen Regelwerk und der Anti- 
Geldwäschebehörde AMLA wird die Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung in Europa stärker vereinheitlicht. Damit 
sollen etwa bei der Identifizierung wirtschaftlicher Eigentümer und 
der Prüfung der Mittelherkunft vergleichbare Maßstäbe gelten. 
Gleichzeitig hat die FMA auch die Aufsicht über Finanzsanktionen 
übernommen. Die Bündelung ermöglicht es, Geldwäsche-, 
Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken gemeinsam zu 
betrachten und vorhandene Expertise, Daten und Aufsichtsinstrumente 
gemeinsam zu nutzen. 

"Unser besonderes Augenmerk gilt zum Beispiel 
grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen in Risikoländer oder mit 
komplexen Eigentümerstrukturen sowie Krypto-Transfers, bei denen 
Herkunft und Empfänger der Gelder schwer nachvollziehbar sind", so 
Oliver Schütz weiter. Die FMA betrachtet Geldwäsche- und 
Sanktionsrisiken deshalb gemeinsam: Sie verknüpft Erkenntnisse aus 
Datenanalysen, laufender Aufsicht und den Vor-Ort-Kombiprüfungen, um 
besonders exponierte Bereiche gezielt zu prüfen und Risiken wirksam 
zu adressieren. 

"Das stärkt nicht nur die Integrität des Finanzplatzes insgesamt, 
sondern schützt auch Unternehmen, die ihre Sorgfaltspflichten 
erfüllen, vor Wettbewerbsnachteilen gegenüber Anbietern, die Regeln 
umgehen oder Risiken bewusst in Kauf nehmen", so Schütz. 

Rückfragehinweis: 
   Finanzmarktaufsicht (FMA) 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

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OTS0095    2026-11-12/11:17
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