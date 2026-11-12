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APA ots news: Nächster Schritt bei Neuaufstellung: MediaShop begibt Unternehmensanleihe

Start der Finanzierungsrunde zur technologischen  
Weiterentwicklung, Investitionen in Künstliche Intelligenz und 
Erschließung neuer Märkte 

Wiener Neustadt (APA-ots) - Nach der umfassenden Neuaufstellung des  
Unternehmens im Sommer 2026 
startet MediaShop by ONE Spot die Emission einer Anleihe mit einem 
Volumen von bis zu fünf Millionen Euro. Mit den eingeworbenen Mitteln 
entwickelt das Unternehmen seine technologische Infrastruktur weiter, 
erschließt zusätzliche europäische Märkte und investiert in 
Produktentwicklung und Künstliche Intelligenz. Die Emission erfolgt 
über CONDA Capital Market ( MediaShop - nachrangige Anleihe | Conda 
Capital Market ) und richtet sich an Anleger in Österreich und 
Deutschland. Die Zeichnungsfrist läuft rund zwei Monate und startet 
mit 12. November 2026. 

Anleger können zwischen zwei Vergütungsvarianten wählen: einer 
jährlichen Geldverzinsung von acht Prozent oder einem jährlichen 
Sachzins von 15 Prozent pro Jahr in Form von MediaShop- 
Einkaufsgutscheinen. Die Mindestzeichnung beträgt 250 Euro. Die 
nachrangige, endfällige Anleihe läuft bis zum 31.12.2031. Die 
jährlichen Zinsleistungen erfolgen erstmals zum 31.12.2027. 
Zusätzlich zur gewählten Verzinsung sind abhängig von der Höhe der 
Zeichnung weitere Vorteile vorgesehen, darunter Einkaufsrabatte, 
exklusive Veranstaltungen und zusätzliche Leistungen für größere 
Investitionsbeträge. 

"Wir haben MediaShop innerhalb weniger Monate organisatorisch, 
technologisch und wirtschaftlich grundlegend neu aufgestellt. Mit der 
Anleihe eröffnen wir Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, sich 
an dieser nächsten Wachstumsphase zu beteiligen", sagt Christoph 
Bauer, Geschäftsführer von MediaShop by ONE Spot. 

Zwtl.: Rund 35 Millionen Euro Umsatz im ersten Geschäftsjahr geplant 

Für das erste Geschäftsjahr 2026/27 plant MediaShop einen 
Nettoumsatz von rund 34,6 Millionen Euro. Das ausgewiesene EBITDA 
wird mit rund fünf Millionen Euro erwartet. Bereinigt um 
Sondereffekte aus der Warenübernahme und der Neuaufstellung liegt das 
geplante EBITDA bei rund 1,2 Millionen Euro. 

Bis zum Geschäftsjahr 2030/31 sieht die Unternehmensplanung einen 
Umsatzanstieg auf rund 111,5 Millionen Euro und ein EBITDA von rund 
9,5 Millionen Euro vor. Ein wesentlicher Hebel ist die Skalierung der 
bestehenden Organisation: Der Anteil der betrieblichen Fixkosten am 
Umsatz soll im Planungszeitraum von rund 25 auf rund zehn Prozent 
sinken. 

Rückfragehinweis: 
   MediaShop by ONE Spot GmbH 
   Mag. Ernst Eichinger, MBA 
   Telefon: 0676 400 66 25 
   E-Mail: e.eichinger@media.shop 
   Website: https://mediashop.tv 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0056    2026-11-12/10:03
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