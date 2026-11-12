Arzneimittelhersteller Dermapharm sieht sich auf Weg zu seinen Zielen

GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der Pharmahersteller Dermapharm hat in den ersten neun Monaten bei leicht gestiegenem Umsatz operativ mehr verdient. Rückenwind lieferte weiterhin die Nachfrage nach Markenarzneien und die jüngsten Übernahmen. Von Januar bis Ende September kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp 2 Prozent auf 884 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Grünwald mitteilte.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich noch etwas stärker mit plus 5 Prozent auf 248 Millionen Euro. Die entsprechende Marge kletterte von zuvor 27,1 auf 28 Prozent. Unter dem Strich sorgte ein schlechteres Finanzergebnis jedoch für einen Gewinnrückgang um knapp 2 Millionen Euro auf 93,3 Millionen.

Für 2026 bestätigte Dermapharm-Chef Hans-Georg Feldmeier seine Ziele für einen Umsatz innerhalb einer Bandbreite von 1,182 bis 1,218 Milliarden Euro und für ein bereinigtes operatives Ergebnis bei 331 bis 341 Millionen Euro./tav/zb