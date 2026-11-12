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BASF - Endlich vor strategischer Bodenbildung

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Endlich vor strategischer Bodenbildung?

Seit fast 14 Jahren entwickelt sich die BASF-Aktie schlechter als der DAX®. Steht diese extrem lange Phase der Underperformance jetzt möglicherweise vor ihrem Ende? Die entscheidende Rolle spielen dabei die Hochpunkte bei 54/55 EUR. In jedem der letzten vier Jahre hat sich der Chemietitel mit dieser Widerstandszone auseinandergesetzt. Gelingt der Ausbruch, kann die Kursentwicklung der letzten fünf Jahre endgültig als langfristige Bodenbildung interpretiert werden (siehe Chart). Einen Fingerzeig, dass ein Ausbruch nach oben an Konturen gelingt, liefert auch die 38-Monats-Linie (akt. bei 46,90 EUR). Statt das untere Ende der Bodenbildung anzusteuern, hat das Papier jüngst die langfristige Glättung bereits als Sprungbrett genutzt. Aus der Höhe der unteren Umkehr ergibt sich im Ausbruchsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 18 EUR. Das wäre dann die Basis, um die eingangs beschriebene Phase der Underperformance endgültig zu den Akten zu legen. Der Jahreschart der BASF-Aktie liefert ein weiteres spannendes Argument: In der höchsten aller Zeitebenen liegt ein sog. „Außenstab“ vor, der bei einem Ausbruch nach Norden ebenfalls konstruktiv nach oben aufgelöst wäre.

BASF (Monthly)

Chart BASF
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart BASF

Chart BASF
Quelle: LSEG, tradesignal²



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