Baumaschinenhersteller Wacker Neuson wird bei Marge etwas pessimistischer

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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat seine Ziele für die Profitabilität in diesem Jahr etwas niedriger gesteckt. Bei der Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern geht das SDax -Unternehmen 2026 nun von 7,0 bis 7,5 Prozent aus, wie es am Donnerstag in München mitteilte. Bisher lag das obere Ende der Spanne bei 8,0 Prozent. Dafür seien ein insgesamt verhaltenes Marktumfeld sowie Sondereffekte im dritten Quartal verantwortlich.

In diesem kletterte der operative Gewinn (Ebit) im Jahresvergleich um gut zehn Prozent auf 45,6 Millionen Euro, die entsprechende Marge um 0,2 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent. Der Umsatz wuchs um etwas mehr als sieben Prozent auf 589,7 Millionen Euro. Nach einer saisonal schwächeren Sommerperiode habe der Auftragseingang im September wieder angezogen, hieß es. Beim Erlös erwartet Vorstandschef Karl Tragl 2026 weiter einen Wert von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro./men/zb

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