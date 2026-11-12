Beteiligungsgesellschaft Mutares wächst - Prognosen bekräftigt

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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Mutares ist in den ersten neun Monaten deutlich gewachsen. Dabei profitierte die Beteiligungsgesellschaft von einem regen Umbau des Portfolios. Der Erlös sei in den ersten neun Monaten im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro geklettert, teilte die im SDax notierte Gesellschaft am Donnerstag in München mit.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sprang von 720 Millionen auf fast 2,1 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand Ende September bei der Mutares-Holding ein Gewinn von 33 Millionen Euro nach 84 Millionen ein Jahr zuvor.

Die Prognosen bestätigte der Konzern. Demnach soll der Konzernumsatz 2026 im Vergleich zum Vorjahr weiter um bis zu 40 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro bis 9,1 Milliarden Euro zulegen und der für die Aktionäre maßgebliche Jahresüberschuss der Mutares-Holding bei 165 bis 200 Millionen Euro liegen. Bis 2030 peilt Mutares ein Wachstum pro Jahr von mindestens einem Viertel beim Konzernumsatz und beim Holding-Nettoergebnis an./jha/mis

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