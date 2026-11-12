Bombenalarm am Bahnhof Calais - Eurostar-Verbindungen betroffen

Paris, ⁠12. Nov (Reuters) - Ein Bombenalarm am Bahnhof Calais-Frethun im Norden Frankreichs beeinträchtigt einige Eurostar-Zugverbindungen ‌zwischen London und Paris. "Auf Aufforderung der französischen Behörden können ⁠Züge ⁠den Bahnhof Calais-Frethun derzeit nicht passieren", teilte der Eurostar-Betreiber am Donnerstag mit. "Dies führt zu Verspätungen ‌bei einigen Verbindungen ‌von und nach London." Zu dem Bombenalarm lagen zunächst ⁠keine weiteren Informationen vor. ‌Die Präfektur des ⁠Departements Pas-de-Calais erklärte auf der Online-Plattform X lediglich, der Alarm könne ‌Auswirkungen auf ⁠den Bahnverkehr haben.

(Bericht ⁠von Inti Landauro und Dominique Vidalon, bearbeitet von Elke Ahlswede. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)