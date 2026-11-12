Bombenalarm am Bahnhof Calais - Eurostar-Verbindungen betroffen
Paris, 12. Nov (Reuters) - Ein Bombenalarm am Bahnhof Calais-Frethun im Norden Frankreichs beeinträchtigt einige Eurostar-Zugverbindungen zwischen London und Paris. "Auf Aufforderung der französischen Behörden können Züge den Bahnhof Calais-Frethun derzeit nicht passieren", teilte der Eurostar-Betreiber am Donnerstag mit. "Dies führt zu Verspätungen bei einigen Verbindungen von und nach London." Zu dem Bombenalarm lagen zunächst keine weiteren Informationen vor. Die Präfektur des Departements Pas-de-Calais erklärte auf der Online-Plattform X lediglich, der Alarm könne Auswirkungen auf den Bahnverkehr haben.
(Bericht von Inti Landauro und Dominique Vidalon, bearbeitet von Elke Ahlswede. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)