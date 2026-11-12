Brenntag legt neue Mittelfristziele vor - Aktienkurs legt etwas zu

dpa-AFX · Uhr
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ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag gibt sich für die kommenden fünf Jahre neue Ziele. Das Unternehmen entwickele sein Netzwerk zu einer global gesteuerten Lieferkette mit regionaler Verantwortung, teilte der Dax-Konzern im Rahmen eines Investorentages am Donnerstag mit. Dabei sollen ein effizienterer Einkauf, eine Optimierung des Netzwerks sowie ein Sparkurs das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in Höhe von rund 450 Millionen Euro verbessern. Mittelfristig soll die operative Marge (Ebitda-Marge) rund 10 Prozent betragen.

Dabei will der Konzern beim Umsatz aus eigener Kraft um einen Prozentpunkt und inklusive Übernahmen um 2 bis 3 Prozentpunkte stärker wachsen als die weltweite Chemieproduktion, gewichtet nach dem geografischen Engagement von Brenntag. Zudem peilt der Vorstand um Unternehmenschef Jens Birgersson eine Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) von mehr als 12 Prozent an.

"Die Distribution von Chemikalien ist ein hervorragendes Geschäftsfeld, und niemand sonst verfügt über eine Plattform mit der Breite und Reichweite von Brenntag", sagte Unternehmenschef Jens Birgersson laut einer Mitteilung. Brenntag beliefert eigenen Angaben zufolge mehr als 160.000 Kunden mit mehr als 20.000 Produkten von mehr als 10.000 Lieferanten.

Auch zukünftig plant das Unternehmen Zukäufe. Der Markt für die Distribution von Chemikalien sei mit weltweit mehr als 30.000 Distributoren weiterhin stark fragmentiert, teilten die Essener weiter mit. Brenntag beabsichtige, auf mittlere Sicht insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro für Übernahmen auszugeben.

Der Brenntag-Aktienkurs stieg am Donnerstagvormittag um 0,8 auf 59,88 Euro./mne/mis

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