Bundesbank: Risiken für Finanzstabilität bleiben erhöht

Berlin, 12. Nov (Reuters) - ⁠Die Risiken für die Finanzstabilität bleiben aus Sicht der Bundesbank erhöht. Das deutsche Finanzsystem zeige sich zwar widerstandsfähig, agiere jedoch in einem von geopolitischen Spannungen geprägten Umfeld, heißt es in dem am Donnerstag vorgelegten Finanzstabilitätsbericht 2026. Erhöhte Risiken ergeben sich demnach aus den hohen Bewertungen an den Finanzmärkten, steigenden Kreditrisiken ‌und Verwundbarkeiten bei der Immobilienfinanzierung. Als weitere Gefahren gelten hohe Staatsschulden und die steigende Bedeutung von Private Credit - also Kredite, die Akteure außerhalb des klassischen Bankensektors an Unternehmen vergeben. "Die Zeiten ⁠sind und bleiben ⁠herausfordernd", sagte Bundesbank-Vorstand Michael Theurer.

Der Druck auf den Unternehmenssektor steige, so die Bundesbank. Schwache Ertragslagen, höhere Finanzierungskosten und mehr Insolvenzen könnten zu weiteren Kreditausfällen führen. Der Anteil notleidender Kredite sei bereits seit Mitte des vergangenen Jahres gestiegen.

Die Erträge im deutschen Bankensektor seien aufgrund des starken Zinsergebnisses weiterhin hoch, und die Kapital- und Liquiditätsausstattung der Institute sei solide. Bei einer deutlichen Verschlechterung des makrofinanziellen ‌Umfelds könnte der Sektor aus Sicht der Bundesbank jedoch unter ‌Druck geraten. Bei systemrelevanten Banken könnten niedrige Risikogewichte und nur begrenzt nutzbare Kapitalpuffer dazu führen, dass sie Verluste schlechter auffangen könnten. Es gelte, den Regulierungsrahmen zu vereinfachen und die Wirksamkeit der Puffer zu erhöhen, ⁠erklärte Theurer.

Auch die Risiken bei Nichtbank-Finanzintermediären hätten zugenommen - insbesondere bei Fonds. Seit Mitte 2023 fließen aus deutschen ‌offenen Immobilienfonds vermehrt Mittel ab. Einzelne Fonds mussten ⁠die Rücknahme von Anteilen aussetzen oder Rücknahmebeschränkungen einführen. Notverkäufe könnten aus Sicht der Bundesbank den Gewerbeimmobilienmarkt zusätzlich belasten.

HOHE BEWERTUNGEN AN DEN FINANZMÄRKTEN ALS RISIKOFAKTOR

Fonds sind immer stärker untereinander sowie mit Banken, Versicherungen und Pensionseinrichtungen vernetzt. Dadurch könnten sich Verluste und Liquiditätsengpässe schneller ‌zwischen den Sektoren ausbreiten, warnte die deutsche Zentralbank. Hinzu ⁠komme, dass internationale Private-Credit-Fonds stark an Bedeutung ⁠gewonnen hätten, ihre Verflechtung mit dem Finanzsystem zugenommen habe, das Segment aber insgesamt wenig transparent sei: "Bei Nichtbank-Finanzintermediären gilt es, die Widerstandsfähigkeit zu stärken und systemische Risiken zu begrenzen", mahnte Theurer.

Er weist zudem darauf hin, dass die Bewertungen an den Finanzmärkten "ambitioniert" blieben, insbesondere im US-Technologiesektor. Aktien und Unternehmensanleihen seien hoch bewertet, während die Risikoprämien niedrig blieben. Die hohen Bewertungen machten die Märkte besonders anfällig für negative Überraschungen. Sollten sich die hohen Gewinnerwartungen nicht erfüllen oder geopolitische Spannungen sich verschärfen, könnten die Kurse deutlich nachgeben. Solche Korrekturen könnten auf andere Marktsegmente übergreifen und ⁠die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen verschlechtern. "Das Rückschlagpotenzial ist erheblich", betonte Theurer.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)